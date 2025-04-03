Заплыл на остров к жителям племени и пытался отравить их кока-колой: в Индии задержали туриста

В Индии задержали туриста из США. Тот на лодке пробрался в запрещенный племенной заповедник и пытался напоить членов племени напитком Coca Cola, что могло их убить.

Related video

Об этом сообщает издание Daily Mail.

24-летнего мужчину арестовали на Андаманских и Никобарских островах в Индии, после того, как он без разрешения посетил запрещенный племенной заповедник на острове Северный Сентинел.

Он добрался до острова на надувной лодке, а когда высадился на берег, подул в свисток, чтобы привлечь к себе внимание, но ответа не получил.

Он подождал и затем записал на острове видео и оставил для представителей племени банку газировки и кокос как "пожертвование для племени сентинельцев".

Племя сентинельцев, которое населяет остров Северный Сентинел, в целом враждебно относится к чужакам и в прошлом его представители убивали людей, которые приближались к острову или высаживались на нем.

Эксперты, называют попытку визита американца "глубоко тревожной", предупреждают, что он не только подвергал себя опасности, но и поставил под угрозу уничтожения целого племени сентинельцев, если оно заразится обычной болезнью, такой как корь или грипп.

"Действия этого человека не только поставили под угрозу его собственную жизнь, они поставили под угрозу жизнь всего племени сентинельцев. "Сейчас хорошо известно, что неконтактные люди не имеют иммунитета к распространенным внешним болезням, таким как грипп или корь, которые могут полностью уничтожить их", — говорят представители местной власти.

Полиция говорит, что поездка туриста на запретную территорию была тщательно спланирована, утверждая, что турист изучил состояние моря, приливы и точки доступа перед поездкой.

Он вернулся на пляж около 7 часов вечера того же дня, где его заметили местные рыбаки, которые затем сообщили о его действиях в полицию.

Туриста арестовали, а полицейские изъяли его лодку, лодочный мотор и GoPro, на котором было видео его высадки на запрещенный остров.

"Мы получаем больше деталей о нем и его намерении посетить заповедную племенную территорию", — сказал газете генеральный директор полиции Андаманских и Никобарских островов.

Индийские власти запрещают посещать остров Северный Сентинель, пытаясь защитить племя сентинельцев от внешних угроз.

В 2018 году на острове убили 26-летнего туриста, который туда приехал. Его застрелили из лука, когда он настойчиво пытался достучаться до сентинельцев и поговорить с ними об Иисусе.

По словам рыбаков, которые помогли ему добраться, племя завязало его на шею веревкой и оттащило его тело. Его тело остается на острове.

Индийские власти несут юридическую ответственность за то, чтобы сентинельцы были в безопасности от миссионеров, влиятельных людей в социальных сетях, людей, которые незаконно ловят рыбу в их водах, и любого, кто может попытаться с ними связаться.

Любые контакты с племенем являются незаконными, и правительство Индии заявило, что даже фотографирование или создание видео аборигенных андаманских племен будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

Организация Survival International, которая работает над тем, чтобы не предпринимать дальнейших попыток связаться с племенем, говорит, что сентинельцы процветали на небольшом лесистом острове, размером примерно с Манхэттен, в течение 55 000 лет. Женщины носят нити из волокна, связанные вокруг талии, шеи и головы. Мужчины также носят ожерелья и повязки, но с более толстым поясом.

Издалека они выглядят здоровыми и процветающими, а наблюдатели замечали, что порой много детей и беременных женщин.

Напомним, что по словам ученых, "неконтактными" считаются вовсе не те племена, которые никогда не встречались с другими людьми за пределами определенного племени.