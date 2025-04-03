Заплив на острів до жителів племені і намагався отруїти їх кока-колою: в Індії затримали туриста

В Індії затримали туриста із США. Той на човні пробрався у заборонений племінний заповідник і намагався напоїти членів племені напоєм Coca Cola, що могло їх вбити.

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Про це повідомляє видання Daily Mail.

24-річного чоловіка заарештували на Андаманських і Нікобарських островах в Індії, після того, як він без дозволу відвідав заборонений племінний заповідник на острові Північний Сентинел.

Він дістався острова на надувному човні, а коли висадився на берег, подув у свисток, щоб привернути до себе увагу, але відповіді не отримав.

Він почекав і потім записав на острові відео та залишив для представників племені банку газованої води та кокос як "пожертву для племені сентинельців".

Плем'я сентинельців, яке населяє острів Північний Сентинел, загалом вороже ставиться до чужинців і в минулому його представники вбивали людей, які наближалися до острова або висаджувалися на ньому.

Експерти, називають спробу візиту американця "глибоко тривожною", попереджають, що він не лише наражав себе на небезпеку, але й поставив під загрозу знищення цілого племені сентинельців, якщо воно заразиться звичайною хворобою, такою як кір чи грип.

"Дії цієї людини не тільки поставили під загрозу його власне життя, вони поставили під загрозу життя всього племені сентинельців. "Наразі добре відомо, що неконтактні люди не мають імунітету до поширених зовнішніх хвороб, таких як грип чи кір, які можуть повністю знищити їх", — кажуть представники місцевої влади.

Поліція каже, що поїздка туриста на заборонену територію була ретельно спланована, стверджуючи, що турист вивчив стан моря, припливи та точки доступу перед поїздкою.

Він повернувся на пляж близько 7 години вечора того ж дня, де його помітили місцеві рибалки, які потім повідомили про його дії в поліцію.

Туриста заарештували, а поліцейські вилучили його човен, човновий мотор і GoPro, на якому було відео його висадки на заборонений острів.

"Ми отримуємо більше деталей про нього та його намір відвідати заповідну племінну територію", — сказав газеті генеральний директор поліції Андаманських і Нікобарських островів.

Індійська влада забороняє відвідувати острів Північний Сентінель, намагаючись захистити плем'я сентинельців від зовнішніх загроз.

У 2018 році на острові вбили 26-річного туриста, який туди приїхав. Його застрелили з лука, коли він наполегливо намагався достукатися до сентинельців і поговорити з ними про Ісуса.

За словами рибалок, які допомогли йому дістатися, плем’я зав’язало його на шию мотузкою і відтягло його тіло. Його тіло залишається на острові.

Індійська влада несе юридичну відповідальність за те, щоб сентинельці були в безпеці від місіонерів, впливових людей у ​​соціальних мережах, людей, які незаконно ловлять рибу в їхніх водах, і будь-кого, хто може спробувати з ними зв’язатися.

Будь-які контакти з племенем є незаконними, і уряд Індії заявив, що навіть фотографування або створення відео аборигенних андаманських племен каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років.

Організація Survival International, яка працює над тим, щоб не робити подальших спроб зв’язатися з племенем, каже, що сентинельці процвітали на невеликому лісистому острові, розміром приблизно з Манхеттен, протягом 55 000 років. Жінки носять нитки з волокна, пов'язані навколо талії, шиї та голови. Чоловіки також носять намиста та пов’язки, але з більш товстим поясом.

Здалеку вони виглядають здоровими та процвітаючими, а спостерігачі помічали, що часом багато дітей і вагітних жінок.

Нагадаємо, що за словами вчених, "неконтактними" вважаються зовсім не ті племена, які ніколи не зустрічалися з іншими людьми за межами певного племені.