Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) могла передавать чувствительное британское оборудование в РФ, потенциально помогая модернизации российских военных систем. Речь идет о производителе HR Smith Group и его дочерней компании Techtest, поставляющие аэрокосмическое оборудование, такое как передатчики, антенны и элементы кабин самолетов.

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Издание The New York Times 28 марта опубликовало расследование, где говорилось, что согласно таможенным записям с 2023 по 2024 год Techtest поставила в HAL 118 партий оборудования на сумму около 2 млн долларов, часть которого якобы позже оказалась в России.

Также в материале указывалось, что британская аэрокосмическая компания HR Smith Group является поставщиком таких компонентов, как передатчики и антенны, которые HAL якобы передала, ​​российскому оружейной организации "Рособоронэкспорт", которая находится под санкциями.

В отчете подчеркивается конкретный случай 2 сентября 2023 года, когда Techtest продала две партии, содержащих локационные передатчики, пульты дистанционного управления, антенны и оборудование кабины, а также изделия, классифицируемые как технологии двойного назначения.

Отмечалось, что данное оборудование могло быть использовано в производстве и модернизации истребителей Су-30 и индийских Су-30 МКИ.

Реакция индийской стороны

В ответ Нью-Дели обвинил The New York Times в некачественной журналистике, а сама компания HAL хранила молчание, предоставив правительству возможность отбиваться от претензий. В свою очередь компания HR Smith Group также отвергла обвинения, заявив, что ее продукция предназначалась для поисково-спасательных операций и не имела военного назначения.

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По мнению индийских властей, обвинения являются частью политической риторики, направленной на усиление давления на Нью-Дели в связи с его экономическими и военными связями с Россией.

"Мы ожидаем, что авторитетные СМИ будут проводить базовую проверку при публикации таких отчетов, что, очевидно, было упущено в данном случае", — заявила индийская сторона.

Напомним, российская Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС РФ первую в этом году партию истребителей Су-35С, которые относятся к поколению 4++ и считаются одними из самых современных в российской боевой авиации.