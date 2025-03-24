F-22 наголову разгромил российские Су-30 и Су-35 в имитированных воздушных боях, — СМИ

Утверждается, что имитации воздушных боев происходили в небе над Сирией, а самолеты были не в равных условиях, практически, как в реальных боевых сценариях.

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В серии смоделированных воздушных боев, которые прошли над Сирией, американский F-22A Raptor уверенно одержал победу над российскими истребителями Су-35С и Су-30СМ. Об этом сообщили обозреватели Bulgarian Military, со ссылкой на публикацию российского Telegram-канала.

Когда именно проходили имитации боев не уточняется, однако ведущий канала Fighterbomber утверждает, что F-22 один на один демонстрировал превосходство во всех сценариях ближнего боя, несмотря на неравномерные и непредсказуемые условия.

Точные параметры столкновений также не раскрываются, однако было подчеркнуто, что схватки имитировали реальное боевые условия, где факторы, такие как высота, скорость и полезная нагрузка, существенно различались.

"Самолеты были не в равных условиях, на разных скоростях и высотах и с разной боевой загрузкой, а также уровень подготовки летчиков был неизвестен обоим участникам. Сходились один на один. То есть все было как на войне. Все было не по-честному. Во всех случаях F-22 раз***ал наших истребителей. Прям так очень уверенно и без напряга", — пишет он в соцсети.

Блогер также предположил, что будущие российские самолеты, такие как Су-57, могут изменить баланс сил. Однако эти машины до сих пор не развернуты в значительных количествах и не прошли полноценной боевой проверки.

Между тем обозреватели отметили, что и истребители F-22 и российские "Су" были развернуты в Сирии в рамках военного присутствия США и РФ и соглашения о недопущении конфликтов в регионе.

"Если рассказ Fighterbomber верен, то эти имитационные бои, скорее всего, происходили в рамках таких операций, проверяя пределы возможностей обеих сторон без перехода к открытой враждебности", — предположили аналитики.

В чем преимущество F-22

Эксперты связывают успех F-22 с его конструктивными особенностями. Так Джон Венейбл, бывший летчик F-16 и аналитик фонда Heritage Foundation, отметил, что ключевыми факторами являются малозаметность, передовая авионика и высокая маневренность.

"Способность F-22 обрабатывать данные со своих датчиков и предоставлять их пилоту в режиме реального времени не имеет себе равных. Это, в сочетании с его аэродинамической конструкцией, делает его сложной целью для поражения", — сказал Венейбл.

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В то же время эксперт обратил внимание, что имитационные боевые действия часто сопряжены с ограничениями, которые могут не в полной мере отражать ситуацию в реальном воздушном бою. Например, речь идет о наличии радиоэлектронных помех или различном вооружении той или иной машины.

В свою очередь российский военный эксперт Виктор Мураховский считает, что истребители "Сухого" могут конкурировать с F-22 при удачном тактическом стечении обстоятельств. Однако тот факт, что преимущество было на стороне американского самолета, он оспаривать результат не стал.

Ранее Фокус перевел статью военного аналитика Майи Карлин о боевом пути американского истребителя F-15 Eagle.