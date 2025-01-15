Истребитель F-22 Raptor: почему равных ему больше не будет

Специалисты называют самолет технологическим чудом и машиной, опередившей свое время почти на поколение.

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Распад Советского Союза и скорое окончание холодной войны заставили пересмотреть приоритетность расходов. Оборонным проектам больше не приходилось рассчитывать на неограниченный бюджет. В итоге производство F-22 прекратилось.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о первом в мире истребителе пятого поколения F-22 Raptor.

Противостояние с Советским Союзом в холодной войне побудило Соединенные Штаты инвестировать значительные средства в оборону. Отчасти из-за реализма, отчасти из-за паранойи в атмосфере холодной войны появлялись впечатляющие военные разработки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, стелс-самолеты, танки четвертого поколения, атомные авианосцы и полеты "Аполлона" на Луну. Небывалый прогресс наблюдался в аэрокосмической сфере, поскольку Советы и американцы стремились догнать и перегнать друг друга.

Американцы, чувствующие угрозу со стороны талантливейших советских авиаконструкторов Сухого и Микояна, в конце 1980-х годов инициировали программу Advanced Tactical Fighter (ATF), чтобы создать истребитель, которому не будет равных. Проект ATF превратился в первый в мире истребитель пятого поколения, технологическое чудо, опередившее свое время почти на поколение: F-22 Raptor.

F-22 готовится к вылету Фото: overclockers

Невзирая на траты

Создание первого в мире истребителя пятого поколения не было ни простым, ни дешевым. Но обстановка холодной войны подстегивала к росту расходов на оборону; главным стимулом для программы ATF было создание конкурентоспособного самолета за любые деньги — именно такой настрой был необходим для создания технологий, которых мир еще не видел.

Американцам все удалось. F-22 стал невероятным самолетом, "прорывом в будущее, куда еще никто не ступал, — писал инженер и летчик Патрик Бинднер. — Хотя сейчас это практически повседневность, тогда это казалось техникой прямиком из "Звездных войн" по сравнению с существующим оборудованием как [Lockheed Martin], так и ВВС США, [которые] учились всему по ходу дела. Это была невероятно экзотичная модель, для которой никто не жалел инженерных решений и материалов. Он выглядит как самолет, но это был самый первый полноценный стелс-истребитель".

Запуск ракеты истребителя F-22 Фото: Pinterest

F-22 настолько опередил свое время, что даже сегодня, три десятилетия спустя, этот истребитель остается непревзойденным для достижения превосходства в воздухе.

И все же, несмотря на такие возможности, производство F-22 было остановлено после того, как было построено менее 200 самолетов.

Конец эпохи

Распад Советского Союза и скорое окончание холодной войны заставили пересмотреть приоритетность расходов. Оборонным проектам больше не приходилось рассчитывать на неограниченный бюджет. ВВС вступили в эпоху сокращения затрат. В итоге производство F-22 было остановлено. А вскоре великий F-22 будет полностью снят с вооружения ВВС в пользу истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

NGAD еще не разработан, и до его производства еще много лет. Но в одном можно быть уверенным: у инженеров не будет той свободы маневра, которой пользовались конструкторы F-22; программа NGAD недавно была приостановлена из-за превышения бюджета. Тем не менее, ожидается, что NGAD станет выдающимся самолетом — именно таким должен быть преемник F-22.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.