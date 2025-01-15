Винищувач F-22 Raptor: чому рівних йому більше не буде

Фахівці називають літак технологічним дивом і машиною, що випередила свій час майже на покоління.

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Розпад Радянського Союзу і швидке закінчення холодної війни змусили переглянути пріоритетність витрат. Оборонним проєктам більше не доводилося розраховувати на необмежений бюджет. У підсумку виробництво F-22 припинилося.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про перший у світі винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor.

Протистояння з Радянським Союзом у холодній війні спонукало Сполучені Штати інвестувати значні кошти в оборону. Частково через реалізм, частково через параною в атмосфері холодної війни з'являлися разючі військові розробки, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами, стелс-літаками, танками четвертого покоління, атомними авіаносцями і польотами "Аполлона" на Місяць. Небувалий прогрес спостерігався в аерокосмічній сфері, оскільки Радянський Союз і американці прагнули наздогнати і перегнати один одного.

Американці, які відчували загрозу з боку найталановитіших радянських авіаконструкторів Сухого і Мікояна, наприкінці 1980-х років ініціювали програму Advanced Tactical Fighter (ATF), щоб створити винищувач, якому не буде рівних. Проєкт ATF перетворився на перший у світі винищувач п'ятого покоління, технологічне диво, що випередило свій час майже на покоління: F-22 Raptor.

F-22 готується до вильоту Фото: overclockers

Незважаючи на витрати

Створення першого у світі винищувача п'ятого покоління не було ні простим, ні дешевим. Але обстановка холодної війни підстьобувала до зростання витрат на оборону; головним стимулом для програми ATF було створення конкурентоспроможного літака за будь-які гроші — саме такий настрій був необхідний для створення технологій, яких світ ще не бачив.

Американцям усе вдалося. F-22 став неймовірним літаком, "проривом у майбутнє, куди ще ніхто не ступав, — писав інженер і льотчик Патрік Бінднер. — Хоча зараз це практично повсякденність, тоді це здавалося технікою прямісінько із "Зоряних воєн", як порівняти з наявним обладнанням [Lockheed Martin] та ВПС США, [які] навчалися всьому в процесі роботи. Це була неймовірно екзотична модель, для якої ніхто не шкодував інженерних рішень і матеріалів. Він виглядає як літак, але це був найперший повноцінний стелс-винищувач".

Запуск ракети винищувача F-22 Фото: Pinterest

F-22 настільки випередив свій час, що навіть сьогодні, через три десятиліття, цей винищувач залишається неперевершеним для досягнення переваги в повітрі.

І все ж, незважаючи на такі можливості, виробництво F-22 було зупинено після того, як було побудовано менше 200 літаків.

Кінець епохи

Розпад Радянського Союзу і швидке закінчення холодної війни змусили переглянути пріоритетність витрат. Оборонним проєктам більше не доводилося розраховувати на необмежений бюджет. ВПС вступили в епоху скорочення витрат. У підсумку виробництво F-22 було зупинено. А незабаром великий F-22 буде повністю знято з озброєння ВПС на користь винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD).

NGAD ще не розроблено, і до його виробництва ще багато років. Але в одному можна бути впевненим: в інженерів не буде тієї свободи маневру, якою користувалися конструктори F-22; програма NGAD нещодавно була припинена через перевищення бюджету. Проте, очікується, що NGAD стане видатним літаком — саме таким має бути наступник F-22.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.