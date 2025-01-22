Імовірність астрономічно мала: офіцер ВПС загинула, потрапивши в двигун винищувача

Інцидент стався на Тайвані. Сержант Ху загинула, влучивши в двигун літака Ching-Kuo, відомий також, як Indigenous Defence Fighter (Національний оборонний винищувач).

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На тайванській авіабазі Чінг Чуан Кан загинула офіцер ВПС у неймовірно рідкісній і трагічній аварії. Сержант Ху, досвідчена військова з 17-річним стажем служби, трагічно загинула, влучивши у двигун винищувача Ching-Kuovo під час планової перевірки на злітно-посадковій смузі. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався, коли сержант Ху встановлювала противідкатні упори, щоб закріпити літак Ching-Kuo, відомий також, як Indigenous Defence Fighter, або "Національний оборонний винищувач", незабаром після його приземлення.

Літак Ching-Kuo, відомий також, як Indigenous Defence Fighter Фото: Wikipedia

Повідомляється, що під час виконання цієї стандартної процедури її затягнуло в двигун літака. Послідовність подій настільки неймовірна, що авіаційні експерти були шоковані.

Бригади швидкої допомоги відреагували негайно і доправили Ху до лікарні, але нічим не змогли допомогти.

Інцидент викликав хвилю запитань про те, як могла статися настільки рідкісна і катастрофічна подія. Експерти з безпеки польотів наголошують, що подібні події трапляються вкрай рідко, і для їх запобігання діють суворі протоколи.

Один з експертів в інтерв'ю The Taipei Times зазначив, що зазвичай двигун літака має бути повністю вимкненим, перш ніж наземна команда наблизиться до нього для встановлення противідкатних упорів.

"Імовірність того, що це станеться, астрономічно мала", — заявив експерт.

Додаткову загадку становить той факт, що повітрозабірник двигуна літака Армії оборони Ізраїлю описується як відносно невеликий, що теоретично робить практично неможливим потрапляння всередину людини.

Зараз слідчі вивчають записи з камер відеоспостереження з авіабази, намагаючись зрозуміти, що пішло не так. Очікується, що відзнятий матеріал проллє світло на те, чи зіграли роль у трагедії процедурні помилки, несправність устаткування або якийсь інший непередбачуваний фактор.

Авіабаза Чінг Чуан Кан, один із найважливіших військових об'єктів Тайваню, тимчасово призупинила роботу після інциденту, поки влада проводить ретельне розслідування.

Авіабаза Чинг Чуан Кан Фото: Wikipedia

Хоча аварії, пов'язані з двигунами, рідкісні, у світі авіації вони не є чимось незвичайним.

Потужне всмоктування, створюване реактивними двигунами, становить смертельну небезпеку, якщо не дотримуватися заходів безпеки. Однак подібні інциденти зазвичай пов'язані з потраплянням у двигун незакріплених предметів або сміття, а не з людськими жертвами.

Літак Армії оборони Ізраїлю, розроблений на Тайвані, який використовується для оборонних і патрульних місій, має репутацію надійного і безпечного літака, що ще більше ускладнює завдання з пояснення того, як могла статися така жахлива аварія.

Нагадаємо, подібний інцидент стався 2023 року в Техасі. Тоді у двигун пасажирського літака затягнуло члена екіпажу одразу після посадки лайнера.