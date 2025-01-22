Вероятность астрономически мала: офицер ВВС погибла, попав в двигатель истребителя

Инцидент произошел на Тайване. Сержант Ху погибла, попав в двигатель самолета Ching-Kuo, известный также, как Indigenous Defence Fighter (Национальный оборонительный истребитель).

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На тайваньской авиабазе Чинг Чуан Кан погибла офицер ВВС в невероятно редкой и трагической аварии. Сержант Ху, опытная военная с 17-летним стажем службы, трагически погибла, попав в двигатель истребителя Ching-Kuoво время плановой проверки на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда сержант Ху устанавливала противооткатные упоры, чтобы закрепить самолет Ching-Kuo, известный также, как Indigenous Defence Fighter, или "Национальный оборонительный истребитель", вскоре после его приземления.

Самолет Ching-Kuo, известный также, как Indigenous Defence Fighter Фото: Wikipedia

Сообщается, что во время выполнения этой стандартной процедуры ее затянуло в двигатель самолета. Последовательность событий настолько невероятна, что авиационные эксперты были в шоке.

Бригады скорой помощи отреагировали немедленно и доставили Ху в больницу, но ничем не смогли помочь.

Инцидент вызвал волну вопросов о том, как могло произойти настолько редкое и катастрофическое событие. Эксперты по безопасности полетов подчеркивают, что подобные происшествия случаются крайне редко, и для их предотвращения действуют строгие протоколы.

Один из экспертов в интервью The Taipei Times отметил, что обычно двигатель самолета должен быть полностью выключен, прежде чем наземная команда приблизится к нему для установки противооткатных упоров.

"Вероятность того, что это произойдет, астрономически мала", — заявил эксперт.

Дополнительную загадку представляет тот факт, что воздухозаборник двигателя самолета Армии обороны Израиля описывается как относительно небольшой, что теоретически делает практически невозможным попадание внутрь человека.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения с авиабазы, пытаясь понять, что пошло не так. Ожидается, что отснятый материал прольет свет на то, сыграли ли роль в трагедии процедурные ошибки, неисправность оборудования или какой-то другой непредвиденный фактор.

Авиабаза Чинг Чуан Кан, один из важнейших военных объектов Тайваня, временно приостановила работу после инцидента, пока власти проводят тщательное расследование.

Авиабаза Чинг Чуан Кан Фото: Wikipedia

Хотя аварии, связанные с двигателями, редки, в мире авиации они не являются чем-то необычным.

Мощное всасывание, создаваемое реактивными двигателями, представляет смертельную опасность, если не соблюдать меры безопасности. Однако подобные инциденты обычно связаны с попаданием в двигатель незакрепленных предметов или мусора, а не с человеческими жертвами.

Самолет Армии обороны Израиля, разработанный на Тайване и используемый для оборонительных и патрульных миссий, имеет репутацию надежного и безопасного самолета, что еще больше усложняет задачу по объяснению того, как могла произойти такая чудовищная авария.

Напомним, подобный инцидент произошел в 2023 году в Техасе. Тогда в двигатель пассажирского самолета затянуло члена экипажа сразу после посадки лайнера.