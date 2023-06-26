Пассажиры в ужасе: члена экипажа засосало в двигатель самолета во время посадки (фото)

Самолет в тот момент только прибыл из международного аэропорта Лос-Анджелеса и был полностью заполнен пассажирами, которые были в ужасе после страшного инцидента.

Related video

В США человек умер после того, как его засосало в двигатель самолета в международном аэропорту Сан-Антонио в штате Техас. Об этом пишет Daily Star.

Шокирующий инцидент произошел поздно вечером в пятницу 23 июня, когда рейс 111 авиакомпании Delta Airlines направлялся к выходу на посадку. В то время у самолета был включен только один двигатель, в который в итоге засосало безымянного члена экипажа.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, но, по некоторым данным, они ничего не смогли сделать.

Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, как это произошло.

"Мы убиты горем и скорбим о гибели члена авиационной команды в Сан-Антонио. Наши сердца и полная поддержка с его семьей, друзьями и близкими в это трудное время", — сказал представитель Delta Airlines.

Представители аэропорта сейчас проводят расследование вместе с Национальным авиационным управлением Фото: Ken5.com

Самолет только что прибывший из международного аэропорта Лос-Анджелеса и в тот момент был полностью заполнен пассажирами, которые были в ужасе после страшного инцидента.

Представители аэропорта заявили, что они опечалены случившимся, и сейчас проводят расследование вместе с Национальным авиационным управлением.

Это был двух двигательный самолет Airbus A319, который на следующий день остался на земле. Личность жертвы пока не разглашается. Известно, что этот человек работал в компании Unifi Aviation.

"Unifi Aviation глубоко опечалена гибелью нашего сотрудника в международном аэропорту Сан-Антонио во время трагического инцидента, произошедшего поздно вечером в пятницу, 23 июня 2023 года. Наши сердца соболезнуют семье погибшего, и мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших сотрудников на земле и обеспечении их заботой в это время", — заявил представитель компании.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).

Также сообщалось, что стюардесса угрожала взорвать самолет, чтобы помешать бывшему парню. Даниэла Карбоне использовала программное обеспечение для искажения голоса, чтобы угрожать пилоту.