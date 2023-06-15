"Разлетится на куски": стюардесса угрожала взорвать самолет, чтобы помешать бывшему парню

Даниэла Карбоне использовала программное обеспечение для искажения голоса, чтобы угрожать пилоту, который управлял самолетом. Из-за действий стюардессы авиакомпания понесла убытки в размере около миллиона долларов.

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В Аргентине стюардесса Даниэла Карбоне заявила о наличии бомб в самолете в попытке помешать бывшему бойфренду и его новой подруге покинуть страну и отправиться в Майами (США). Об этом пишет The Insider.

Если женщину признают виновной, ей может грозить срок до шести лет лишения свободы. Карбоне звонила по телефону своей дочери, используя программное обеспечение для искажения голоса, и угрожала пилоту, который управлял самолетом. Она утверждала, что обладает информацией о школах, которые посещают дочери пилота.

"Скажите капитану, что мы подложили ему три бомбы. Проверьте самолет, потому что он может разлететься на куски", — сказала стюардесса Aerolíneas Argentinas.

Бывший парень Карбоне, Пичо, и его нынешняя девушка также работали бортпроводниками на этом рейсе. Пара встречались пять лет. Даниэла не смогла простить бывшего бойфренда за то, что он оставил ее ради другой, более молодой стюардессы.

В результате инцидента 270 пассажиров были эвакуированы из самолета. Полиция задержала Карбоне в международном аэропорту Эссейса в Буэнос-Айресе по обвинению в публичном запугивании и препятствовании государственным службам.

Авиакомпания Aerolíneas Argentinas понесла убытки в размере около миллиона долларов из-за вынужденного переноса рейсов.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).

Также ранее сообщалось, что в США вылет самолета был отложен из-за огромного роя пчел. Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению насекомых. Пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.