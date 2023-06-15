"Розлетиться на шматки": стюардеса погрожувала підірвати літак, щоб перешкодити колишньому хлопцеві

Даніела Карбоне використовувала програмне забезпечення для спотворення голосу, щоб погрожувати пілотові, який керував літаком. Через дії стюардеси авіакомпанія зазнала збитків у розмірі близько мільйона доларів.

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В Аргентині стюардеса Даніела Карбоне заявила про наявність бомб у літаку у спробі перешкодити колишньому бойфренду та його новій подрузі залишити країну та вирушити до Маямі (США). Про це пише The Insider.

Якщо жінку визнають винною, їй може загрожувати до шести років позбавлення волі. Карбоні дзвонила по телефону своєї доньки, використовуючи програмне забезпечення для спотворення голосу, та погрожувала пілоту, який керував літаком. Вона стверджувала, що має інформацію про школи, які відвідують дочки пілота.

"Скажіть капітанові, що ми підклали йому три бомби. Перевірте літак, бо він може розлетітися на шматки", — сказала стюардеса Aerolíneas Argentinas.

Колишній хлопець Карбоне, Пічо, та його нинішня дівчина також працювали бортпровідниками на цьому рейсі. Пара зустрічалася п'ять років. Даніела не змогла вибачити колишнього бойфренда за те, що він залишив її заради іншої, молодшої стюардеси.

Внаслідок інциденту 270 пасажирів було евакуйовано з літака. Поліція затримала Карбоне в міжнародному аеропорту Ессейса в Буенос-Айресі за звинуваченням у публічному залякуванні та перешкоджанні державним службам.

Авіакомпанія Aerolíneas Argentinas зазнала збитків у розмірі близько мільйона доларів через вимушене перенесення рейсів.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 кілометрів від будинку. Беверлі Елліс-Хебард направили не на той літак і не мала при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).

Також раніше повідомлялося, що у США виліт літака було відкладено через величезний рой бджіл. Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню комах. Бджоляру було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.