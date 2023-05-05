Не пускали на борт: у США виліт літака було відкладено через величезний рій бджіл (відео)

Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню бджіл. Пасічнику було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.

Related video

У штаті Техас, США, у міжконтинентальному аеропорту Буша, літак компанії Delta Air Lines не зміг злетіти, оскільки одне з його крил обліпив рій бджіл. Про це пише The Mirror.

У середу, 3 травня, рейс із Х'юстона до Атланти був затриманий через рій бджіл, який зачепився за крило літака і не дозволяв пасажирам зайняти свої місця на борту. Один із пасажирів повідомив, що вони не можуть розпочати посадку, доки не приберуть комах з літака.

"Нас не пустять на борт, доки не проженуть бджіл. Але як же це станеться? Вони не покинуть крило, коли ми злетимо?", — написали пасажири.

Один із пасажирів повідомив, що вони не можуть розпочати посадку, доки не приберуть бджіл з крила Фото: New York Post

Капітан повідомив людей про низку проблем, які заважали знищенню бджіл. Наприклад, пасічнику було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.

Співробітники аеропорту не могли використовувати воду для позбавлення бджіл з міркувань безпеки. На щастя, проблему було вирішено, коли літак відігнали для звільнення місця на злітній смузі. Бджоли просто полетіли, коли двигун був увімкнений.

У Delta Air Lines повідомили, що через комах авіарейс було затримано майже на три години.

"Хочете вірте, хочете ні, але рейс 1682 авіакомпанії Delta з Х'юстона-Буша до Атланти сьогодні вдень був затриманий після того, як дружня група бджіл, очевидно, захотіла поспілкуватися з крилом нашого літака, безсумнівно, щоб поділитися останніми новинами про умови польоту", — йдеться у заяві представників авіакомпанії Delta для CBS News".

Раніше Фокус писав, що на жінку напали бджоли-вбивці та вжалили її понад 75 разів. Мати проводила фотосесію зі своїми двома дочками, коли комахи накинулися на них. Вона поспішила сховати дітей у машині, але сама зазнала атаки.

Також повідомлялося, що у Британії "супер щура" захопили будинок викладача. Грем Шарп та його дружина почули, як гризуни бігали по стелі їхньої спальні, після чого вирішили викликати спеціалістів. Сімейна пара зателефонувала до компанії боротьби зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися у стінах.