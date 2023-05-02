Захищала дітей: на жінку напали бджоли-вбивці та вжалили її понад 75 разів (відео)

Мати проводила фотосесію зі своїми двома дочками, коли комахи накинулися на них. Жінка поспіши сховати дітей у машині, але сама потрапила під удар. За словами рятувальників, їй пощастило, що вона залишилася живою, взявши на себе основну кількість укусів.

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У штаті Аризона, США, неназвану жінку було госпіталізовано після того, як на неї напали бджоли-вбивці та вжалили понад 75 разів. Про це пише Daily Star.

Мати проводила фотосесію зі своїми двома дочками, коли комахи накинулися на них.

За даними Аризонського пожежного і медичного управління, швидке мислення жінки врятувало дітей від укусів після того, як вона поспішила посадити їх у машину, що стояла поряд. За словами рятувальників, американці пощастило, що та залишилася живою. Мати прийняла на себе основну кількість укусів. Вона була терміново доставлена до місцевої лікарні, де отримала необхідну допомогу. Жінка видужала, і її вже виписали.

Відео опублікували самі рятувальники у Facebook. У ролику видно, як пожежники на місці події обприскують автомобіль піною. Потім один із них несе на руках дитину до пожежної машини.

Видання зазначає, що із пожежною службою зв'язалася бабуся дівчаток.

"Будь ласка, швидше, будь ласка, швидше. Моя дочка не може сісти в машину. На неї напали бджоли", — сказала вона диспетчеру.

Аарон Лорті, власник фірми з видалення бджіл AZ Bee Kings, пояснив, що в цю пору ці комахи в Аризоні запилюються, тобто рояться в пошуках нових місць.

"Це означає, що вони дуже, дуже агресивні, дуже територіальні, і якщо ви будете з ними возитися, вони спробують вас убити. Якщо одна вжалить вас і ви спробуєте втекти, весь рій буде переслідувати вас. поодинці", — заявив експерт.

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