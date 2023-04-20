Намагався розбудити: бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки (фото)

Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

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64-річний Девід Ліндсей із Кембриджу (Великобританія) прокинувся від того, що його бульдог майже відгриз йому палець на нозі. Про це розповідає Daily Mail.

Видання пише, що пенсіонер страждає на діабет. Якось чоловік так міцно заснув, що не помітив, як втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Його життя було врятовано завдяки бульдогу, який нібито відчув щось недобре і почав будити свого господаря, прокусивши палець на нозі практично до кістки.

"Я спав на дивані, коли увійшла моя дружина і закричала: "Дейв, щеня згриз тобі палець на нозі!". Але через це я виявив, що моя нога зовсім оніміла, я зовсім нічого не відчуваю", — згадує про те, що трапилося. Девід.

Дружина пенсіонера поспіхом доставила чоловіка до лікарні, де він пробув 9 днів Фото: колаж Фокус

Дружина пенсіонера доправила чоловіка до лікарні, де він пробув 9 днів. Для запобігання поширенню інфекції, спричиненої укусом собаки, Дейву було введено антибіотики через вену. Під час комп'ютерної томографії його зламаного пальця ноги лікарі виявили дві закупорені артерії. Це могло спричинити загрозу ампутації всієї ноги, якби не було вчасно відновлено кровообіг.

"Ми повинні сміятися з цього. Цуценя зробило мені послугу, пожувавши мій палець", — сказав Дейв, у якого раніше не було бульдога.

Британець сподівається повернутися додому до своєї дружини та бульдога до кінця тижня.

Раніше Фокус писав, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

Також повідомлялося, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.