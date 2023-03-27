Назвав ім'я злочинця: в Індії папуга допоміг розкрити вбивство 9-річної давності

У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

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В Індії суд засудив двох чоловіків до довічного ув'язнення через дев'ять років після вбивства на підставі "показань" папуги. Про це повідомляє India Times.

У 2014 році в місті Агра було скоєно злочин. Головний редактор місцевої газети Віджай Шарма вирушив на весілля до сусіднього міста разом зі своїм сином та дочкою, залишивши свою дружину Нілам удома. Після повернення він виявив, що його будинок був пограбований, а його дружина та собака були вбиті.

Поліція не могла знайти жодних зачіпок, поки домашній папуга Віджая Шарми не почав вигукувати ім'я племінника Ашу. Саме завдяки крикам домашньої тварини чоловік загиблої запідозрив недобре і попросив співробітників правоохоронних органів допитати свого родича.

Після цього Ашу зізнався у вбивстві Нілам і повідомив, що йому в цьому жорстокому діянні допомагав його друг Ронні Массі.

Племінник Ашу зізнався у вбивстві і повідомив, що йому в цьому жорстокому діянні допомагав його друг Ронні Массі Фото: India Times

Через дев'ять років після скоєння злочину спеціальний суддя Мохаммад Рашид засудив обох обвинувачених — Ашу та Ронні — до довічного ув'язнення та призначив штраф у розмірі 72 000 рупій (трохи більше 32 тис. грн) на підставі визнання провини племінником та інших доказів.

"Ашу дев'ять разів ударив ножем домашнього собаку і 14 разів Нілам, що говорить про те, що його єдиним наміром було вбити та пограбувати", — заявила дочка потерпілої, Ніведита Шарма.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік попався поліції через замовлення їжі на своє ім'я. Правоохоронці виявили, що Мате Стипінович переховувався у "секретному відсіку" під спа-центром, розташованим на задньому дворі. Поруч із ним був пістолет у пластиковому пакеті на відстані витягнутої руки.

Також повідомлялося, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.