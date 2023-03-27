Назвал имя преступника: в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности

В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.

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В Индии суд приговорил двух мужчин к пожизненному заключению спустя девять лет после убийства на основании "показаний" попугая. Об этом сообщает India Times.

В 2014 году в городе Агра было совершено преступление. Главный редактор местной газеты Виджай Шарма отправился на свадьбу в соседний город вместе со своим сыном и дочерью, оставив свою супругу Нилам дома. По возвращении он обнаружил, что его дом был ограблен, а его жена и собака были убиты.

Полиция не могла найти никаких зацепок пока домашний попугай Виджая Шармы не начал выкрикивать имя племянника Ашу. Именно благодаря крикам домашнего животного муж погибшей заподозрил неладное и попросил сотрудников правоохранительных органов допросить своего родственника.

После этого Ашу признался в убийстве Нилам и сообщил, что ему в этом жестоком деянии помогал его друг Ронни Масси.

Племянник Ашу признался в убийстве и сообщил, что ему в этом жестоком деянии помогал его друг Ронни Масси Фото: India Times

Спустя девять лет после совершения преступления, специальный судья Мохаммад Рашид приговорил обоих обвиняемых — Ашу и Ронни — к пожизненному заключению и назначил штраф в размере 72 000 рупий (чуть более 32 тыс. грн) на основании признания Ашу и последующих доказательств.

"Ашу девять раз ударил ножом домашнюю собаку и 14 раз Нилам, что говорит о том, что его единственным намерением было убить и ограбить", — заявила дочь пострадавшей, Ниведита Шарма.

Ранее Фокус писал, что в Австралии мужчина попался полиции из-за заказа еды на свое имя. Правоохранители выявили, что Мате Стипинович скрывался в "секретном отсеке" под спа-центром, расположенном на заднем дворе. Рядом с ним был пистолет в пластиковом пакете на расстоянии вытянутой руки.

Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.