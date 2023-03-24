Контрабандист-неудачник: в Австралии мужчина попался полиции из-за заказа еды на свое имя

Правоохранители выявили, что Мате Стипинович скрывался в "секретном отсеке" под спа-центром, расположенном на заднем дворе. Рядом с ним был пистолет в пластиковом пакете на расстоянии вытянутой руки.

Related video

В Австралии 49-летний Мате Стипинович, разыскиваемый за предполагаемую роль в контрабанде 365 кг кокаина, был задержан полицией после заказа Uber Eats на свое имя. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был в бегах в течение шести недель, пока полиция не обнаружила его прячущимся под полом рядом со спа на заднем дворике во время обыска дома в Байфорде, к югу от Перта. Он по ошибке заказал доставку еды на свое имя, что насторожило детективов, которые тут же нагрянули по адресу его жительства с обыском.

Сотрудники полиции выявили, что Стипинович скрывался в "секретном отсеке" под спа-центром, расположенном на заднем дворе. Рядом с ним был пистолет в пластиковом пакете на расстоянии вытянутой руки. Он был последним из троицы, пойманной после шестинедельной охоты по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории как минимум двух штатов.

Стипинович и его предполагаемые сообщники 36-летний Аристидис Авлонитис и 45-летний Карл Уитберн были спасены 1 февраля после того, как их лодка перевернулась и затонула в океане. Казалось, на этом все и закончится, пока 7 февраля в воде не был обнаружен черный пластиковый пакет с упаковками кокаина общим весом около 40 кг. Сотрудники полиции отмечают, что на борту затонувшей лодки было найдено 365 кг кокаина.

По словам полиции, это один из самых значительных случаев ареста наркоторговцев в штате за послдение 20 лет Фото: коллаж Фокус

Все мужчины были обвинены в контрабанде наркотиков в коммерческих объемах. 23 марта Мате Стипинович явился в суд, но не подал прошение об освобождении под залог. Он останется за решеткой до следующего судебного заседания в апреле. По словам Федеральной полиции Австралии, это один из самых значительных случаев ареста наркоторговцев в штате за последние два десятилетия.

Полиция утверждает, что мужчины подобрали наркотики после того, как их оставили плавать в океане на другом судне, после чего их лодка опрокинулась на волнах. Как и кем кокаин был помещен в океан еще расследуется.

Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.

Также сообщалось, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста на прошлой неделе. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.