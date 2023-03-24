Контрабандист-неудачник: в Австралии мужчина попался полиции из-за заказа еды на свое имя
Правоохранители выявили, что Мате Стипинович скрывался в "секретном отсеке" под спа-центром, расположенном на заднем дворе. Рядом с ним был пистолет в пластиковом пакете на расстоянии вытянутой руки.
В Австралии 49-летний Мате Стипинович, разыскиваемый за предполагаемую роль в контрабанде 365 кг кокаина, был задержан полицией после заказа Uber Eats на свое имя. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина был в бегах в течение шести недель, пока полиция не обнаружила его прячущимся под полом рядом со спа на заднем дворике во время обыска дома в Байфорде, к югу от Перта. Он по ошибке заказал доставку еды на свое имя, что насторожило детективов, которые тут же нагрянули по адресу его жительства с обыском.
Сотрудники полиции выявили, что Стипинович скрывался в "секретном отсеке" под спа-центром, расположенном на заднем дворе. Рядом с ним был пистолет в пластиковом пакете на расстоянии вытянутой руки. Он был последним из троицы, пойманной после шестинедельной охоты по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории как минимум двух штатов.
Стипинович и его предполагаемые сообщники 36-летний Аристидис Авлонитис и 45-летний Карл Уитберн были спасены 1 февраля после того, как их лодка перевернулась и затонула в океане. Казалось, на этом все и закончится, пока 7 февраля в воде не был обнаружен черный пластиковый пакет с упаковками кокаина общим весом около 40 кг. Сотрудники полиции отмечают, что на борту затонувшей лодки было найдено 365 кг кокаина.
Все мужчины были обвинены в контрабанде наркотиков в коммерческих объемах. 23 марта Мате Стипинович явился в суд, но не подал прошение об освобождении под залог. Он останется за решеткой до следующего судебного заседания в апреле. По словам Федеральной полиции Австралии, это один из самых значительных случаев ареста наркоторговцев в штате за последние два десятилетия.
Полиция утверждает, что мужчины подобрали наркотики после того, как их оставили плавать в океане на другом судне, после чего их лодка опрокинулась на волнах. Как и кем кокаин был помещен в океан еще расследуется.
Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.
Также сообщалось, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста на прошлой неделе. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.