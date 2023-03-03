Охотился и собирал ягоды: китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции

Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала, и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи. Прошло 14 лет…

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Житель Китая, ограбивший заправку на 23 доллара, 14 лет прятался в горной пещере, что бы сотрудники полиции не могли его найти. Об этом пишет Oddity Central.

Когда Лю Моуфу было около 30 лет, он совершил ограбление заправки вместе с двумя сообщниками. Воры, однако, обнаружили в кассе всего лишь 23 доллара, и разочарованные разошлись. Вскоре полиция арестовала подельников китайца, и тот решил скрыться, понимая, что власти без труда смогут отыскать и его.

Мужчина скрывался в лесу, пока сотрудники правоохранительных органов допрашивали его семью и обыскивали дом. Затем он переселился в горную пещеру, где охотился и собирал ягоды. Иногда он заходил в деревню, чтобы взять еду и повидать родителей, но в основном жил отшельнической жизнью.

[ + – ] Иногда мужчина заходил в деревню, чтобы взять еду и увидеть родителей Фото: Chengdu Public Security Bureau

Семья Лю многократно убеждала его сдаться властям, но мужчина отказывался. Только в 2023 году он осознал, что не может так дальше жить, и добровольно сдался полицейским, которых сам привел в пещеру. За 14 лет мужчина пропустил многие важные события в жизни своей семьи, такие как похороны отца, свадьба сына и рождение внука.

[ + – ] В 2023 году Лю осознал, что не может так дальше жить, и добровольно сдался полицейским Фото: Chengdu Public Security Bureau

Несмотря на небольшую сумму похищенных денег, ограбление по-прежнему считается очень серьезным уголовным преступлением. Тот факт, что во время ограбления использовалось оружие, означает, что мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

[ + – ] Лю находится под стражей и может получить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Фокус писал, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста на прошлой неделе. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.

Также сообщалось, что в Китае рыжие белки помогают полицейским ловить наркоторговцев. Отряд из шести евразийских рыжих грызунов обучен вынюхивать наркотики там, куда не способны добраться собаки.