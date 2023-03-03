Полював і збирав ягоди: китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції.

Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі. Минуло 14 років.

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Житель Китаю, який пограбував заправку на 23 долари, 14 років ховався в гірській печері, щоб співробітники поліції не могли його знайти. Про це пише Oddity Central.

Коли Лю Моуфу було близько 30 років, він здійснив пограбування заправки разом із двома спільниками. Злодії, однак, виявили в касі лише 23 долари, і розчаровані розійшлися. Незабаром поліція заарештувала співучасників китайця, і той вирішив сховатися, зрозумівши, що влада без зусиль зможе відшукати і його.

Чоловік ховався у лісі, поки співробітники правоохоронних органів допитували його родину та обшукували будинок. Потім він проживав у гірській печері, де полював і збирав ягоди. Іноді він заходив у село, щоб взяти їжу і побачити батьків, але в основному жив самотнім життям.

[ + – ] Іноді чоловік заходив у село, щоб узяти їжу та побачити батьків Фото: Chengdu Public Security Bureau

Сім'я Лю неодноразово переконувала його здатися владі, але чоловік відмовлявся. Тільки 2023 року він усвідомив, що не може так далі жити, і добровільно здався поліцейським, яких сам привів до печери. За 14 років чоловік пропустив багато важливих подій у житті своєї сім'ї, такі як похорон батька, весілля сина та народження онука.

[ + – ] 2023 року Лю усвідомив, що не може так далі жити, і добровільно здався поліцейським. Фото: Chengdu Public Security Bureau

Незважаючи на невелику суму викрадених грошей, пограбування, як і раніше, вважається дуже серйозним кримінальним злочином. Той факт, що під час пограбування використовувалася зброя означає, що чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

[ + – ] Лю перебуває під вартою і може одержати до 10 років позбавлення волі.

Раніше Фокус писав, що наркодилер перетворився на корейця, щоб утекти від правосуддя. Пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту минулого тижня. Його затримали у житловому комплексі у Бангкоку.

Також повідомлялося, що в Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців. Загін із шести євразійських рудих гризунів навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.