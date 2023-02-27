"Нічого не залишилося": наркодилер перетворився на корейця, щоб втекти від правосуддя (фото)

Пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту минулого тижня. Його затримали в житловому комплексі у Бангкоку.

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Тайський наркоторговець зробив кілька пластичних операцій на обличчі, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Завдяки їм чоловік хотів здаватися корейцем. Про це пише BBC News.

25-річний чоловік навіть змінив своє ім'я із Сеонг Жимін на Сагарат Савангьєнг, проте не зміг уникнути відповідальності. Його знайшли в житловому комплексі у Бангкоку після трьох місяців пошуків.

Правоохоронці заявили, що в підозрюваного не залишилося нічого від його первісного зовнішнього вигляду. Свідки описували злочинця як "привабливого корейського чоловіка". У правоохоронних органах зазначили, що він планував так переїхати в Південну Корею.

[ + – ] При ньому виявили 290 таблеток екстазі та 2 кг наркотиків у рідкій формі Фото: Thailand National Police

Чоловіка, якого спіймали поліція, звинувачують у нелегальному ввезенні наркотиків. Раніше його вже затримували тричі, один раз за напад, під час якого в нього виявили 290 таблеток екстазі та 2 кг наркотиків у рідкій формі.

Глава поліції Бангкока назвав Сагарата Савангьєнга "однією з головних причин епідемії екстазі в Бангкоку". Він також заявив, що цей молодий злочинець є справжнім наркобароном, який ввозить екстазі з Європи. Шеф поліції запевнив, що розслідування продовжується та може призвести до затримання інших наркодилерів в інших країнах.

У відеопоказах затриманий заявив, що отримував екстазі переважно з Нідерландів, але він не знає імен людей, із якими мав справу. Він зізнався, що замовляв MDMA (наркотичний засіб) через Dark Web за допомогою криптовалюти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу зізналася, що вживала важкі наркотики. Знаменита акторка неупереджено ставиться до наркотиків, поділившись у 2019 році тим, що, на її думку, психоделіки — це майбутнє для лікування психічного здоров'я.

Також повідомлялося, що в Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців. Загін із шести євразійських рудих гризунів навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.