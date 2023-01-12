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Стиль життя

Гвінет Пелтроу зізналася, що вживала тяжкі наркотики

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Фото: Getty Images | Гвінет Пелтроу

У знаменитої акторки була бурхлива молодість.

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50-річна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу на шоу The Late Late Show With James Corden згадала про роки, коли вона була багата, молода й знаменита. Про це пише PageSix.

Говорячи про те, яким було її життя в 90-ті, вона зазначила: "Це було чудово! Я кажу про те, що це був час, коли ти приймав кокаїн і не попався! Наприклад, ти міг би просто бути в барі і, наприклад, розважатися, танцювати на столі. Що найцікавіше, навіть у Нью-Йорку тоді не було папараці. Ти міг вийти з бару рано-вранці й піти додому — і ніхто б не дізнався".

Знаменита акторка неупереджено ставиться до наркотиків, поділившись у 2019 році тим, що, на її думку, психоделики — це майбутнє для лікування психічного здоров'я.

"Я думаю, що те, як психоделики впливають на здоров'я, психічне здоров'я та залежність, стане поширенішим явищем", — сказала вона.

Незважаючи на її переконання, володарка "Оскара" ніколи не торкалася будь-яких психоактивних речовин.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу та її 18-річна дочка Еппл оригінально попрощалися з 2022 роком.

Також Фокус писав про еротичні вечірки, які відвідує Гвінет Пелтроу та інші зірки.