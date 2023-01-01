50-річна Гвінет Пелтроу провела старий рік у бікіні

Акторка також показала свого 16-річного сина та матір Блайт Даннер.

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Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу та її 18-річна дочка Еппл оригінально попрощалися з 2022 роком. Знаменитість поділилася в Instagram фото, де дівчина та її мати позують у бікіні.

"Завершила 2022 рік великою кількістю ❤️ і трохи 🌊", — написала акторка, розмістивши емодзі у вигляді серця, що символізує любов, та хвилі.

На Пелтроу – симпатичний чорний купальник із трикутним верхом і відповідними стрінгами, а Еппл на знімку лежить на животі і, здається, посилає повітряний поцілунок у камеру. На ній біле бікіні із зав'язками, великі чорні сонцезахисні окуляри та недбалий пучок.

Окрім цього кадру, акторка виклала ще два знімки зі своєї тропічної відпустки з мамою Блайт Даннер, Еппл і 16-річним сином Мозесом.

Гвінет та її дочку об'єднує любов до спільних прогулянок і шопінгу. Наприклад, нещодавно вона поділилася фото у своїй історії в Instagram про проведені "кілька днів" у місті, яке дівчина називає будинком після вступу до коледжу минулої осені. Йдеться про Нью-Йорк.

На фото в її Instagram Stories Пелтроу та Еппл виглядають щасливими та свіжими у Bergdorf Goodman, а дочка акторки тримає в руках сумку зі смачною їжею.

Пара також позувала для селфі в ресторані Elios, обидві виглядали шикарно в чорному, Пелтроу посміхалася, а Еппл — із виразом "качечки". І мама, і дочка доповнили свій образ золотими прикрасами.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу розповіла про свої почуття до Бреда Пітта, з яким зустрічалася багато років тому.