"Я люблю його". Гвінет Пелтроу розповіла про роман з Бредом Піттом

Зокрема акторка зізналася, як її теперішній чоловік ставиться до дружби з колишнім.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу відверто розповіла про свій роман з Бредом Піттом. Про це пише ЕТ.

Оскароносна зірка пригадала, як їм з колишнім коханим вдалося зберегти адекватні стосунки після розставання.

"Коли ми тільки розійшлися, ми майже не спілкувалися, але потім вирішили просто підтримувати хоча б якийсь зв'язок одне з одним. Я його, чесно, обожнюю. Він дивовижна людина, такий творчий і хороший", — зізналася Гвінет.

Зокрема акторка додала, що її теперішній чоловік, сценарист Бред Фелчак з повагою ставиться до дружби Пелтроу та її колишнього нареченого.

[ + – ] Бред Пітт та Гвінет Пелтроу

За сценариста оскароносна акторка вийшла заміж у 2019. При цьому пара близько року не жила разом, вважаючи за краще пробувати гостинний шлюб. До цього Пелтроу була дружиною співака Кріса Мартіна. Від цього шлюбу у знаменитості залишилися двоє дітей — Мозес та Епп.

Щодо Бреда Пітта, то після роману з Гвінет він одружився із зіркою культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Їхній шлюб тривав близько п'яти років, поки його не "розбила" Анджеліна Джолі. Пітт та голлівудська акторка до сьогодні вирішують суперечливі питання щодо опіки над їхніми шістьма дітьми та спільними бізнесами.

Нещодавно актору приписували роман з американською супермоделлю Емілі Ратаковскі, проте чутки швидко розвінчались, оскільки зірка подіумів підтвердила свої стосунки з іншим чоловіком.

[ + – ] Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала дорослих дітей від колишнього чоловіка.

Також Фокус писав про відверту фотосесію Гвінет Пелтроу на честь її 50-річчя.