Гола та в золоті: Гвінет Пелтроу вразила відвертою фотосесією на своє 50-річчя

Акторка зізналася, що спокійно приймає в'янення тіла і не вважає, що її час уже минув.

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Оскароносна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу, яка 27 вересня святкує своє 50-річчя, креативно підійшла до ювілею і знялася у дуже відвертій фотосесії, кадрами з якої поділилася і в себе в соцмережі.

Засновниця бренду Goop роздяглася догола, а її тіло пофарбували у золотий колір.

"Все, що я знаю, це те, що вони фарбують мене в золото і що я маю бути голою. Я почуваюся так добре, коли мені виповнилося 50, і йдеться про вираження того почуття енергії та оптимізму, яке я відчуваю… Це більше про жіночий погляд і просто про почуття веселощів", — сказала Пелтроу на знімальному майданчику.

Знімав акторку фотограф Ендрю Йі, а образ продумала і створила знаменита візажистка Лотті Томлінсон, перетворивши її на "золоту богиню".

Переконавшись, що шкіра на обличчі та тілі зірки була досить зволожена за допомогою продуктів із лінії Goopgenes від Goop Beauty, Лотті нанесла золоту пудру.

Перукар Марк Таунсенд використав ту ж позолочену пудру на довгих світлих локонах Пелтроу.

[ + – ] Візажистка перетворює акторку на "золоту богиню" Фото: goop.com [ + – ] Перукар Марк Таунсенд чаклує над зачіскою Гвінет Фото: goop.com

"Я думаю, що старіння насправді чудове. Нам просто потрібно відкрити наше сприйняття. У міру того, як ви стаєте більш собою, в цілісності, ваше життя справді відкривається", — зазначила Гвінет.

За її словами, вона не відчуває, що її час минув.

"Моє тіло є картою свідчень усіх днів... Набір міток і нерівностей, які затьмарюють голови. У шрамах від опіків, давно вибитий у вікні палець, народження дитини. Срібне волосся і тонкі лінії. Сонце залишило на мені свої небесні відбитки пальців. Я приймаю в'ялу шкіру та зморшки. Я приймаю своє тіло і відпускаю потребу бути ідеальною, виглядати бездоганно, кидати виклик гравітації, кидати виклик логіці, кидати виклик людству. Я приймаю свою людяність".

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала своїх дорослих дітей.