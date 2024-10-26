Актриси-поліглоти: 5 знаменитостей, які розмовляють трьома і більше мовами (фото)

Знамениті актриси, включно з Наталі Портман і Пенелопою Крус, вважають, що знання багатьох мов допомогло їм побудувати успішну кар'єру.

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Вивчення другої мови вимагає часу і самовідданості, і це не та навичка, яку люди зазвичай зберігають протягом усього свого життя. Насправді, є чимало знаменитостей, які можуть вважати себе поліглотами, що розмовляють кількома мовами з легкістю, повідомляє Toofab.

Наталі Портман

Актриса Наталі Портман Фото: Getty Images

Наталі Портман народилася в Ізраїлі. Вона росла, розмовляючи івритом та англійською. Відтоді вона вивчила ще кілька мов, зокрема французьку, японську, німецьку та іспанську. Акторка, яка володіє кількома мовами, каже, що їй не доводилося вчити нові мови для своєї кар'єри, але вона вирішила це зробити, тому що "вчитися — це прекрасно".

"Я думаю, що потрібна самовідданість у вивченні інших мов", — "Вивчення робить вас відкритими. Знання мов — це інструмент, який допомагає в багатьох ситуаціях, так ви продовжуєте рухатися вперед", — вважає зірка "Чорного лебедя.

Джоді Фостер

Актриса Джоді Фостер Фото: Getty Images

Джоді Фостер розмовляє багатьма мовами, завдяки своєму унікальному досвіду навчання. Актриса виросла, відвідуючи Le Lycée Français de Los Angeles, школу з викладанням французькою мовою. Відтоді вона знімалася у французьких фільмах і фактично дублює свої американські фільми французькою мовою. Джоді каже, що вона також вивчила італійську, поки вчилася в Єльському університеті, але жартує, що говорить цією мовою з французьким акцентом. Повідомляється, що вона також розмовляє іспанською та німецькою мовами.

Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус Фото: Getty

Пенелопа Крус народилася в Іспанії і виросла, розмовляючи іспанською мовою. Тільки коли вона отримала свій перший американський фільм, вона вивчила англійську. Озираючись назад, вона каже, що не тільки дивилася, а й слухала "Країну гір і долин", запам'ятовуючи всі необхідні для її стрічки репліки, не знаючи розмовної англійської. Коли режисер Стівен Фрірз приїхав зустрітися з нею до Іспанії, він зрозумів, що вона не володіє мовою побіжно, але все одно взяв її на роль. Зрештою вона вивчила мову — на додаток до італійської та трохи французької.

Гвінет Пелтроу

Актриса Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Крім англійської, Гвінет Пелтроу може говорити ще двома мовами: іспанською та французькою. Вона вивчила іспанську, коли підлітком жила в Іспанії в приймаючій сім'ї. Саме тоді вона закохалася в країну і мову. Тепер вона часто приїжджає туди, її діти теж говорять іспанською.

"Коли мені було 15, я вирушила в невелике містечко за межами Талавера-де-ла-Рейна, і в мене був найчудовіший досвід. Це дійсно змінило моє життя", — поділилася раніше вона, додавши, що Іспанія стала для неї "другою домівкою".

Діана Крюгер

Діана Крюгер і Норман Рідус Фото: Getty Images

Діана Крюгер народилася в Німеччині, у школі додатково вивчала латину. Вона не знала англійської, поки, будучи підлітком, разом із сім'єю не переїхала до Лондона. Потім, щоб зайнятися модельним бізнесом, Діана поїхала в Париж, де заради кар'єри також вивчила французьку. За словами Крюгер, знання кількох мов було життєво важливим у роботі актриси.

"Не думаю, що в мене була б кар'єра, якби я не говорила французькою, і зйомки французьких фільмів дійсно врятували мою кар'єру. Німецька — моя рідна мова. Тож я передаю її своїй доньці. Такий підхід дає можливість працювати і жити в різних місцях, не почуваючись повністю відірваною від світу, вірно? Це ніби весь світ у тебе під носом. Хоча я не знаю чому, я вивчала латинь у школі вісім років, тож щось на кшталт італійської має даватися легко, але насправді це не так. Я більше розумію іспанську, ніж італійську", — поділилася зірка "Скарбу нації".

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