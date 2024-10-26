Актрисы-полиглоты: 5 знаменитостей, которые говорят на трех и более языках (фото)

Знаменитые актрисы, включая Натали Портман и Пенелопу Крус, считают, что знание многих языков помогло им построить успешную карьеру.

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Изучение второго языка требует времени и самоотверженности, и это не тот навык, который люди обычно сохраняют на протяжении всей своей жизни. На самом деле, есть немало знаменитостей, которые могут считать себя полиглотами, говорящими на нескольких языках с легкостью, сообщает Toofab.

Натали Портман

Актриса Натали Портман Фото: Getty Images

Натали Портман родилась в Израиле. Она росла, говоря на иврите и английском. С тех пор она выучила еще несколько языков, включая французский, японский, немецкий и испанский. Актриса, владеющая несколькими языками, говорит, что ей не приходилось учить новые языки для своей карьеры, но она решила это сделать, потому что "учиться — это прекрасно".

"Я думаю, что требуется самоотверженность в изучении других языков", — "Изучение делает вас открытыми. Знание языков — это инструмент, который помогает во многих ситуациях, так вы продолжаете двигаться вперед", — считает звезда "Черного лебедя.

Джоди Фостер

Актриса Джоди Фостер Фото: Getty Images

Джоди Фостер говорит на многих языках, благодаря своему уникальному опыту обучения. Актриса выросла, посещая Le Lycée Français de Los Angeles, школу с преподаванием на французском языке. С тех пор она снималась во французских фильмах и фактически дублирует свои американские фильмы на французский язык. Джоди говорит, что она также выучила итальянский, пока училась в Йельском университете, но шутит, что говорит на этом языке с французским акцентом. Сообщается, что она также говорит на испанском и немецком языках.

Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус Фото: Getty

Пенелопа Крус родилась в Испании и выросла, говоря на испанском языке. Только когда она получила свой первый американский фильм, она выучила английский. Оглядываясь назад, она говорит, что не только смотрела, но и слушала "Страну гор и долин", запоминая все необходимые для ее ленты реплики, не зная разговорного английского. Когда режиссер Стивен Фрирз приехал встретиться с ней в Испанию, он понял, что она не владеет языком бегло, но все равно взял ее на роль. В конце концов она выучила язык — в дополнение к итальянскому и немного французскому.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Помимо английского, Гвинет Пэлтроу может говорить еще на двух языках: испанском и французском. Она выучила испанский, когда подростком жила в Испании в принимающей семье. Именно тогда она влюбилась в страну и язык. Теперь она часто приезжает туда, ее дети тоже говорят по-испански.

"Когда мне было 15, я отправилась в небольшой городок за пределами Талавера-де-ла-Рейна, и у меня был самый замечательный опыт. Это действительно изменило мою жизнь", — поделилась ранее она, добавив, что Испания стала для нее "вторым домом".

Диана Крюгер

Диана Крюгер и Норман Ридус Фото: Getty Images

Диана Крюгер родилась в Германии, в школе дополнительно изучала латынь. Она не знала английского, пока, будучи подростком, вместе с семьей не переехала в Лондон. Затем, чтобы заняться модельным бизнесом, Диана уехала в Париж, где ради карьеры также выучила французский. По словам Крюгер, знание нескольких языков было жизненно важным в работе актрисы.

"Не думаю, что у меня была бы карьера, если бы я не говорила по-французски, и съемки французских фильмов действительно спасли мою карьеру. Немецкий — мой родной язык. Так что я передаю его своей дочери. Такой подход дает возможность работать и жить в разных местах, не чувствуя себя полностью оторванной от мира, верно? Это как будто весь мир у тебя под носом. Хотя я не знаю почему, я изучала латынь в школе восемь лет, так что что-то вроде итальянского должно даваться легко, но на самом деле это не так. Я больше понимаю испанский, чем итальянский", — поделилась звезда "Сокровища нации".

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