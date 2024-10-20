От Мика Джаггера до Билла Махера: самые громкие романы Нур Альфаллах (фото)

Со всеми избранниками у Нур Альфаллах была большая разница в возрасте. В прошлом году она родила сына Романа от знаменитого актера Аль Пачино.

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У возлюбленной и матери ребенка легенды Голливуда Альпачино, продюсера Нур Альфаллах было много романов со знаменитыми мужчинами. В свое времяв ее сети попали не только звезды первой величины, но и богатые бизнесмены, сообщает Hello.

Мик Джаггер

Нур Альфаллах и Мик Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

Нур было 22 года, когда в 2017 году ее связывали с иконой Rolling Stones Миком Джаггером. Пара познакомилась в Париже, когда Мик гастролировал с Rolling Stones, и, как полагают, пара провела несколько свиданий в Нью-Йорке. Мик познакомил свою возлюбленную с несколькими коллегами по группе, в том числе с певцом рядом с Ронни Вудом и его женой Салли Хамфрис.

Комментируя их разницу в возрасте два года спустя после расставания, Нур сказала: "Наш возраст не имел для меня значения. Сердце не знает, что видит, оно знает только то, что чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, для меня это было счастливое время".

Николас Бурггрюэн

Нур Альфаллах и Николас Бурггрюэн Фото: nooralfallah/instagram

Через год после ее романа с Миком Джаггером Нур начала встречаться с миллиардером-филантропом Николасом, которому на тот момент было 57 лет. Говорят, пара познакомилась в Нью-Йорке. Их отношения продолжались в течение всего года и в 2019 году, и хотя неясно, когда именно пара решила расстаться, их последнее публичное появление состоялось в начале 2020 года. Несмотря на это, пара, похоже, сохранила близкие отношения и были замечены на шикарном ужине в 2022 году.

Клинт Иствуд

Актер Клинт Иствуд Фото: Getty Images

В январе 2019 года Нур связывали с легендой актерского мастерства Клинтом, которому на тот момент было 89 лет, однако продюсер быстро опровергла слухи об их романе. "Никаких отношений нет, мы не встречаемся. Наши семьи дружат и все", — заявила Алфаллах.

Аль Пачино

Нур Альфаллах и Аль Пачино Фото: Getty Images

С легендарным актером, 84-летним Аль Пачино у Нур Альфаллах роман тоже длился не долго. Они начали встречаться во время карантина из-за COVID-19, хотя и были знакомы с 2010 года. Несмотря на разницу в возрасте в 53 года, между ними вспыхнул роман.

"Он очень талантливый и уникальный человек. Но я и не думала, что однажды он станет отцом моего сына. Аль живет на той же улице, что и я, и мы начали проводить каждый день вместе, играя в шахматы и смотря фильмы. Это было похоже на киношколу с Аль Пачино. Думаю, это просто переросло во что-то большее", — прокомментировала тогда Альфаллах свой роман с актером.

В прошлом году у пары родился сын Роман. Недавно стало известно, что пара рассталась, и звезда "Крестного отца" описал их отношения, как "дружеские". Он взял на себя финансовое обеспечение своего сына, а также юридическую опеку. Альфаллах в свою очередь сохраняет полную физическую опеку над маленьким Романом.

Билл Махер

В октябре 30-летняя Нур Альфаллах спровоцировала слухи о романе с 68-летним американским комиком Биллом Махером после того, как пару заметили вместе за ужином, а затем в машине артиста. Кроме того, они успели сходить на "несколько свиданий". Перерастут ли эти отношения в бурный роман, время покажет.

Ранее, 8 октября, Аль Пачино высказался об отношениях с Нур Альфаллах.