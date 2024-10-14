30-летняя Нур Альфаллах с сыном от Аль Пачино вышла в свет (фото)

Нур Альфаллах родила голливудской звезде сына Романа летом 2023 года. Сейчас они остаются друзьями. Недавно бывшая возлюбленная знаменитого актера закрутила новый роман.

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Бышая возлюбленная легенды Голливуда Аль Пачино Нур Альфаллах 13 октября вышла на прогулку с их малышом Романом, сообщает Page Six.

Ее заметили с ребенком и няней в Лос-Анджелесе, когда они выходили из кофе, где, судя по всему, молодая мама купила себе смузи. Она держала малыша на руках, осторожно переходя улицу. Альфаллах шла впереди, а ее няня шла немного позади, толкая перед собой пустую коляску.

30-летний кинопродюсер для выхода в свет выбрала непринужденного стиль: на ней были черные спортивные штаны, соответствующая толстовка с капюшоном, надетая поверх укороченной футболки и черно-белые кроссовки Nike. В качестве аксессуаров Нур выбрала черные солнцезащитные очки и изящное ожерелье.

Маленький сын Аль Пачино Роман был без обуви с голыми ножками. Мама выбрала для него кофту с длинными рукавами и светло-коричневые спортивные штаны.

Прогулка состоялась после новостей о том, что Альфаллах рассталась с Пачино и сейчас встречается с 68-летним комиком и ведущим ток-шоу Биллом Махером.

Известно, что звезда "Запаха женщины" начал встречаться в 2022 году с Нур Альфаллах. В июне 2023 года у них родился сын Роман. Теперь бывшие возлюбленные просто друзья, которые совместно воспитывают ребенка.

Недавно 84-летнего Аль Пачино спросили, состоит ли он в отношениях, на что он ответил: "Нет, у меня есть дружба".