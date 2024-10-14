30-річна Нур Альфаллах із сином від Аль Пачіно вийшла у світ (фото)

Нур Альфаллах народила голлівудській зірці сина Романа влітку 2023 року. Зараз вони залишаються друзями. Нещодавно колишня кохана знаменитого актора закрутила новий роман.

Related video

Колишня кохана легенди Голлівуду Аль Пачіно Нур Альфаллах 13 жовтня вийшла на прогулянку з їхнім малюком Романом, повідомляє Page Six.

Її помітили з дитиною і нянею в Лос-Анджелесі, коли вони виходили з кафе, де, судячи з усього, молода мама купила собі смузі. Вона тримала малюка на руках, обережно переходячи вулицю. Альфаллах йшла попереду, а її няня трохи позаду, штовхаючи перед собою порожню коляску.

30-річна кінопродюсерка для виходу в світ обрала невимушений стиль: на ній були чорні спортивні штани, відповідна толстовка з капюшоном, вдягнута поверх укороченої футболки і чорно-білі кросівки Nike. Як аксесуари Нур вибрала чорні сонцезахисні окуляри і витончене намисто.

Маленький син Аль Пачіно Роман був без взуття з голими ніжками. Мама вибрала для нього кофту з довгими рукавами і світло-коричневі спортивні штани.

Прогулянка відбулася після новин про те, що Альфаллах розлучилася з Пачіно і зараз зустрічається з 68-річним коміком і ведучим токшоу Біллом Махером.

Відомо, що зірка "Запаху жінки" почав зустрічатися 2022 року з Нур Альфаллах. У червні 2023 року в них народився син Роман. Тепер колишні кохані просто друзі, які спільно виховують дитину.

Нещодавно 84-річного Аль Пачіно запитали, чи перебуває він у стосунках, на що він відповів: "Ні, у мене є дружба".