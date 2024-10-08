"У мене є дружба": Аль Пачіно висловився про стосунки з Нур Альфаллах (фото)

84-річний Аль Пачіно ніколи не був одружений. У зірки "Адвоката диявола" є четверо дітей від трьох різних жінок.

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Лауреат премії "Оскар", знаменитий американський актор Аль Пачіно під час презентації мемуарів "Sonny Boy" розкрив свій сімейний статус, пише Рeople.

Зірка "Обличчя зі шрамом" розповів про свої романтичні стосунки після того, як його кохану 30-річну Альфаллах сфотографували 6 жовтня в машині разом із 68-річним коміком Біллом Махером.

На запитання про те, чи перебуває він у стосунках нині, 84-річний Пачіно відповів: "Ні. У мене є дружба". Представник Пачіно додав: "Ел і Нур — дуже хороші друзі, вони дружать уже багато років і є батьками свого сина Романа".

Легенда Голлівуду, який ніколи не був одруженим, зустрічався з актрисами Даян Кітон, Беверлі Д'Анджело, Кетлін Квінлан і зовсім нещодавно з продюсеркою Нур Альфаллах, яка 2023 року народила акторові сина.

Кохана Аль Пачіно Нур Альфаллах з їхнім сином Романом Фото: nooralfallah/instagram

Зірка "Ірландця" у своїх нових мемуарах пояснив своє ставлення до шлюбу. Він зазначив, що для нього в житті важлива людина, з якою він "може знайти спільну мову", а шлюб він називає "входом у поїзд болю".

"Усе — квиток на поїзд болю. Квиток або нічого. Ти підеш чи ні? Ні, я залишуся тут. Я залишуся тут, на станції, я не сяду. Шлюб може підійти вам, звісно. Я просто ніколи не відчував, що він підходить мені з якоїсь причини", — зізнався актор.

Раніше, 6 жовтня, 84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина. Спадкоємець знаменитості народився в червні 2023 року.