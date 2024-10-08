"У меня есть дружба": Аль Пачино высказался об отношениях с Нур Альфаллах (фото)

84-летний Аль Пачино никогда не был женат. У звезды "Адвоката дьявола" есть четверо детей от трех разных женщин.

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Лауреат премии "Оскар", знаменитый американский актер Аль Пачино во время презентации мемуаров "Sonny Boy" раскрыл свой семейный статус, пишет Рeople.

Звезда "Лица со шрамом" рассказал о своих романтических отношениях после того, как его возлюбленная 30-летняя Альфаллах была сфотографирована 6 октября в машине вместе с 68-летним комиком Биллом Махером.

На вопрос о том, состоит ли он в отношениях в настоящее время, 84-летний Пачино ответил: "Нет. У меня есть дружба". Представитель Пачино добавил: "Эл и Нур — очень хорошие друзья, они дружат уже много лет и являются родителями своего сына Романа".

Легенда Голливуда, никогда не состоявший в браке, встречался с актрисами Дайан Китон, Беверли Д'Анджело, Кэтлин Куинлан и совсем недавно с продюсером Нур Альфаллах, которая в 2023 году родила актеру сына.

Возлюбленная Аль Пачино Нур Альфаллах с их сыном Романом Фото: nooralfallah/instagram

Звезда "Ирландца" в своих новых мемуарах объяснил свое отношение к браку. Он отметил, что для него в жизни важен человек, с которым он "может найти общий язык", а брак он называет "входом в поезд боли".

"Все — билет на поезд боли. Билет или ничего. Ты пойдешь или нет? Нет, я останусь здесь. Я останусь здесь, на станции, я не сяду. Брак может подойти вам, конечно. Я просто никогда не чувствовал, что он подходит мне по какой-то причине", — признался актер.

Ранее, 6 октября, 84-летний Аль Пачино рассказал об годовалом сыне. Наследник знаменитости родился в июне 2023 года.