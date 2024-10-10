Экс-девушку Аль Пачино подозревают в новом романе (фото)

Нур Альфаллах родила голливудской звезде сына Романа летом 2023 года. Сейчас они остаются друзьями.

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Бывшую девушку Аль Пачино и маму его годовалого сына Нур Альфаллах подозревают в новом романе. Об этом пишет People.

30-летнюю Нур недавно заметили в компании 68-летнего Билла Махера. Сообщается, что Махер и Альфаллах, которая является матерью годовалого сына Романа от голливудской звезды Аль Пачино, 84 года, "были на нескольких свиданиях".

Инсайдер рассказал изданию, что отношения между ведущим программы HBO "Реальное время" и Нур еще очень "ранние". Отдельный источник сообщил, что Альфаллах и Махер остаются "друзьями".

Нур Альфаллах и Билл Махер

На вопрос о том, состоит ли он в отношениях сейчас, Аль Пачино ответил: "Нет. У меня есть дружба". Представитель актера добавил: "Аль и Нур — очень хорошие друзья, они дружат уже много лет и являются родителями своего сына Романа".

В марте Альфаллах сказала Vogue Arabia, что отцовство — это "самое большое благословение в ее жизни", а "Роман — это самый большой дар от Бога".

"Аль — потрясающий отец нашего сына... Я все еще не выхожу за него замуж", — говорила Альфаллах.

Мама самого маленького наследника голливудского актера рассказывала, что их маленький сын выглядит как "смесь ее и Пачино" и "у него все прекрасно".

Нур Альфаллах с сыном Фото: nooralfallah/instagram

Тем временем актер после рождения Романа согласился выплачивать светской львице, которая родилась в Кувейте и выросла в Беверли-Хиллз, $30 тысяч в месяц в качестве алиментов на ребенка. Альфаллах сохраняет полную физическую опеку над сыном, но делит с актером юридическую. Согласно договору, Пачино ежегодно будет вносить $15 тысяч в фонд обучения в колледже для своего младшего ребенка.

Напомним, Аль Пачино рассказал об годовалом сыне Романе.

Также Фокус писал о том, как Аль Пачино перенес клиническую смерть.