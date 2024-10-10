Ексдівчину Аль Пачіно підозрюють у новому романі (фото)

Нур Альфаллах народила голлівудській зірці сина Романа влітку 2023 року. Наразі вони залишаються друзями.

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Колишню дівчину Аль Пачіно та маму його однорічного сина Нур Альфаллах підозрюють у новому романі. Про це пише People.

30-річну Нур нещодавно помітили в компанії 68-річного Білла Махера. Повідомляється, що Махер та Альфаллах, яка є матір'ю однорічного сина Романа від голлівудської зірки Аль Пачіно, 84 роки, "були на кількох побаченнях".

Інсайдер розповів виданню, що стосунки між ведучим програми HBO "Реальний час" і Нур ще дуже "ранні". Окреме джерело повідомило, що Альфаллах та Махер залишаються "друзями".

Нур Альфаллах та Білл Махер

На запитання про те, чи перебуває він у стосунках нині, Аль Пачіно відповів: "Ні. У мене є дружба". Представник актора додав: "Аль і Нур — дуже хороші друзі, вони дружать уже багато років і є батьками свого сина Романа".

У березні Альфаллах сказала Vogue Arabia, що батьківство — це "найбільше благословення в її житті", а "Роман — це найбільший дар від Бога".

"Аль — приголомшливий батько нашого сина… Я все ще не виходжу за нього заміж", — говорила Альфаллах.

Мама найменшого спадкоємця голлівудського актора розповідала, що їхній маленький син має вигляд "суміші її та Пачіно" і "в нього все чудово".

Нур Альфаллах із сином Фото: nooralfallah/instagram

Тим часом актор після народження Романа погодився виплачувати світській левиці, яка народилася в Кувейті і виросла в Беверлі-Гіллз, $30 тисяч на місяць як аліменти на дитину. Альфаллах зберігає повну фізичну опіку над сином, але ділить з актором юридичну. Згідно з угодою, Пачіно щорічно вноситиме $15 тисяч у фонд навчання в коледжі для своєї наймолодшої дитини.

Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про однорічного сина Романа.

Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.