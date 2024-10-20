Від Міка Джаггера до Білла Махера: найгучніші романи Нур Альфаллах (фото)

З усіма обранцями у Нур Альфаллах була велика різниця у віці. Минулого року вона народила сина Романа від знаменитого актора Аль Пачіно.

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У коханої і матері дитини легенди Голлівуду Альпачіно, продюсера Нур Альфаллах було багато романів зі знаменитими чоловіками. Свого часу в її тенета потрапили не тільки зірки першої величини, а й багаті бізнесмени, повідомляє Hello.

Мік Джаггер

Нур Альфаллах і Мік Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

Нур було 22 роки, коли 2017 року її пов'язували з іконою Rolling Stones Міком Джаггером. Пара познайомилася в Парижі, коли Мік гастролював з Rolling Stones, і, як вважають, пара провела кілька побачень у Нью-Йорку. Мік познайомив свою кохану з кількома колегами по групі, зокрема зі співаком поруч із Ронні Вудом і його дружиною Саллі Гамфріс.

Коментуючи їхню різницю у віці через два роки після розставання, Нур сказала: "Наш вік не мав для мене значення. Серце не знає, що бачить, воно знає тільки те, що відчуває. Це були мої перші серйозні стосунки, для мене це був щасливий час".

Ніколас Бурггрюен

Нур Альфаллах і Ніколас Бурггрюен Фото: nooralfallah/instagram

Через рік після її роману з Міком Джаггером Нур почала зустрічатися з мільярдером-філантропом Ніколасом, якому на той момент було 57 років. Кажуть, пара познайомилася в Нью-Йорку. Їхні стосунки тривали протягом усього року і 2019 року, і хоча неясно, коли саме пара вирішила розлучитися, їхня остання публічна поява відбулася на початку 2020 року. Незважаючи на це, пара, схоже, зберегла близькі стосунки і була помічена на розкішній вечері у 2022 році.

Клінт Іствуд

Актор Клінт Іствуд Фото: Getty Images

У січні 2019 року Нур пов'язували з легендою акторської майстерності Клінтом, якому на той момент було 89 років, проте продюсерка швидко спростувала чутки про їхній роман. "Жодних стосунків немає, ми не зустрічаємося. Наші сім'ї дружать і все", — заявила Алфаллах.

Аль Пачіно

Нур Альфаллах і Аль Пачіно Фото: Getty Images

Із легендарним актором, 84-річним Аль Пачіно у Нур Альфаллах роман теж тривав не довго. Вони почали зустрічатися під час карантину через COVID-19, хоча й були знайомі з 2010 року. Незважаючи на різницю у віці в 53 роки, між ними спалахнув роман.

"Він дуже талановита й унікальна людина. Але я й не думала, що одного разу він стане батьком мого сина. Аль живе на тій самій вулиці, що і я, і ми почали проводити щодня разом, граючи в шахи і дивлячись фільми. Це було схоже на кіношколу з Аль Пачіно. Думаю, це просто переросло в щось більше", — прокоментувала тоді Альфаллах свій роман з актором.

Торік у пари народився син Роман. Нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, і зірка "Хрещеного батька" описав їхні стосунки, як "дружні". Він узяв на себе фінансове забезпечення свого сина, а також юридичну опіку. Альфаллах зі свого боку зберігає повну фізичну опіку над маленьким Романом.

Білл Махер

У жовтні 30-річна Нур Альфаллах спровокувала чутки про роман із 68-річним американським коміком Біллом Махером після того, як пару помітили разом за вечерею, а потім у машині артиста. Крім того, вони встигли сходити на "кілька побачень". Чи переростуть ці стосунки в бурхливий роман, час покаже.

Раніше, 8 жовтня, Аль Пачіно висловився про стосунки з Нур Альфаллах.