7 знаменитостей, які безуспішно намагалися розпочати музичну кар'єру (фото)

Деякі зірки кіно і модельного бізнесу вирішили спробувати себе в абсолютно новій для себе справі. Дізнайтеся, у кого з них з музичною кар'єрою не склалося.

Голлівуд сповнений різних талантів, але іноді знаменитості на власному гіркому досвіді розуміють, що краще просто займатися тією справою, яка в тебе виходить найкраще. Для деяких зірок захоплення музикою і співом закінчилося повним провалом, пише Toofab. Дізнайтеся, у кого з музичною кар'єрою не склалося.

Кім Кардаш'ян

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

У 2011 році зірка реаліті-шоу і підприємець Кім Кардаш'ян вирішила спробувати сили в музичній індустрії, випустивши свою пісню Jam Turn It Up. Кім об'єдналася з The-Dream, щоб створити трек, але пізніше зізналася, що зробила це просто заради розваги і використовувала це як можливість зробити пожертвування в Дитячу дослідницьку лікарню Св. Юди. Це стало її єдиним починанням у музичній індустрії.

"Це безперечно спогад, і це був кумедний досвід. Ми віддали виручені кошти в організацію з боротьби з раком Watch What Happens Live. Мені не подобається, коли люди намагаються робити те, чого їм не слід робити. По-моєму, мені не слід було співати. Наприклад, що дало мені право думати, що я можу стати співачкою? Потрібно визнати, що в мене поганий голос", — поділилася вона.

Роберт Дауні молодший

Актор Роберт Дауні молодший із дружиною Фото: Getty Images

Американський актор Роберт Дауні молодший завжди хотів займатися музикою. Спочатку він домігся успіху в кіно, перш ніж його співоча кар'єра пішла в гору. Хоча він і виконав кавер-версію пісні на різдвяному випуску Ally McBeal, тільки коли йому виповнилося 40, у нього з'явився шанс писати оригінальну музику. Він випустив свій дебютний альбом The Futurist 2005 року, який отримав кілька невтішних відгуків і досяг лише 121 місця в Billboard's Top 200. Роберт, як і раніше, любить співати, але каже, що більше ніколи не випустить альбом.

"Не розумію, навіщо мені записувати ще один альбом. "The Futurist" вийшов і окупив свої витрати, але я працював не покладаючи рук, і мені не заплатили так, як я звик", — пояснив зірка "Шерлока Холмса".

Тайра Бенкс

Супермодель Тайра Бенкс Фото: Getty Images

Супермодель і телеведуча Тайра Бенкс колись мріяла стати поп-зіркою, але їй не вдалося втілити свої мрії в реальність. Вона провела шість років, намагаючись втілити свою мрію в реальність, працюючи з великими продюсерами, включно з Фарреллом, який виявив великий інтерес до її кар'єри. Зрештою, як визнала Тайра, у неї не було вокальних даних, і вона задихалася в студії. Після випуску синглу "Shake Ya Body" Тайра зрозуміла, що це не спрацює.

"Коли ви змішуєте свої старання з чимось, що не є вашим покликанням, ось тоді це може стати трохи небезпечним. Це мало зайняти шість місяців, а не шість років. Але оскільки я була так зосереджена, я продовжувала йти шляхом, який не був призначений для мене. Якби мій голос був приголомшливим, я б стала великою поп-зіркою. Але мій голос був просто пристойним, і цього недостатньо, щоб перейти від моделі до співачки", — зізналася зірка.

Гвінет Пелтроу

Актриса Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Американська акторка Гвінет Пелтроу понад десять років була зайнята акторською кар'єрою, як раптом вирішила спробувати себе в музиці. Вона пояснила, що під час роботи над фільмом Country Strong вона закохалася в кантрі-музику. Гвінет навіть виконала заголовний трек фільму на CMA 2010 разом із Вінсом Гіллом. Ба більше, після демонстрації своїх вокальних даних Гвінет запропонували контракт з Atlantic Records.

"Я думаю, що спів безумовно буде в моєму майбутньому. Я знаю, що не перестану співати і грати на гітарі. Можливо, тільки для моїх дітей у будинку. Можливо, я запишу платівку. Можливо, я зроблю мюзикл. Я не впевнена, але я просто дуже вдячна, що зараз я перебуваю в місці, де мені дали можливість відкрити для себе абсолютно новий бік", — сказала раніше зірка "Залізної людини". Однак Гвінет так і не випустила більше жодної музики.

Скарлетт Йоганссон

Актриса Скарлетт Йоганссон Фото: Variety

Американська актриса і модель Скарлетт Йоганссон давно була прихильницею музики, і в дитинстві вона мріяла виступати на Бродвеї. Спочатку вона домоглася успіху в кіно, а свої музичні устремління відсунула на другий план. Потім у 2008 році вона нарешті отримала можливість продемонструвати свої вокальні дані. Після запису пісні для благодійного альбому їй запропонували контракт на запис від Rhino.

"Спочатку я записала пісню, версію "Summertime", для благодійного альбому. Альбом поширювала компанія Rhino, і люди на лейблі були дуже задоволені піснею, тому вони сказали: "Ви коли-небудь думали про те, щоб записати цілий альбом?" — розповіла Скарлетт.

Йоганссон випустила свій дебютний альбом Anywhere I Lay My Head, в якому в основному були кавери Тома Вейтса. Потім у 2009 році вона об'єдналася з Пітом Йорном для свого другого альбому Break Up. Пізніше вона сформувала жіночу групу під назвою The Singles, але після випуску їхнього першого синглу "Candy" їм надіслали попередження про припинення діяльності іншою групою з такою ж назвою. Відтоді вона випустила ще один міні-альбом з Пітом під назвою Apart , але він не мав широкого успіху.

Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Супермодель Наомі Кемпбелл у дитинстві співала і виступала, але в підлітковому віці її помітило модельне агентство. Вона стала зіркою подіуму, але на початку 90-х вирішила спробувати себе в музиці. Після виконання приспіву і появи в музичному кліпі Vanilla Ice "Cool As Ice" 1991 року вона записала R&B-альбом під назвою Babywoman. Її сингл "Love & Tears" досяг 40-го місця в UK Singles Chart, але альбом виявився повним провалом. Після цього Наомі більше не займалася музикою.

Том Гарді

Актор Том Гарді Фото: Getty Images

Коли британський актор, продюсер і сценарист Том Гарді був підлітком, у нього були прагнення стати репером. Озираючись назад, Том згадав, коли йому було 15, він знайшов менеджера і фактично підписав контракт на запис. Він записав досить багато треків, але більшість із них так і не було випущено.

"Я почав читати реп, коли мені було 14 чи 15 років. Оскільки я виріс у гарному районі середнього класу, це було дуже важко продати. І я був не дуже хороший! Я працював із [продюсерами] Ворреном Райкером і Гордоном Вільямсом. Я записав купу матеріалу, але він ніколи не був випущений", — зізнався зірка "Венома".

