Забобонні зірки: дивні ритуали знаменитостей під час польотів на літаку (фото)

Не тільки прості люди, а й деякі знаменитості бояться літати, включно з Мадонною, Енді Коеном і Наомі Кемпбелл. Більшість відзначають почуття підвищеної тривожності під час очікування польоту.

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Аерофобія — це неконтрольований, ірраціональний страх літати літаком. Через свою професію зіркам доводиться часто літати. Багато знаменитостей, щоб подолати страх, носять із собою різні талісмани і дотримуються своїх особливих ритуалів, повідомляє Radar Online.

Дженніфер Еністон

Актриса Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон зізналася, що перед тим, як здійнятися в небо літаком, дотримується особливого ритуалу: "Мені завжди доводиться спершу ступити правою ногою і постукати по зовнішній стороні літака". Вона додала: "Я завжди так робила. На удачу. Хтось сказав мені це зробити, але я не пам'ятаю, коли це було. Але це чомусь застрягло в мене в голові".

Гайді Клум

Супермодель Гайді Клум Фото: Getty Images

Суддя шоу "В Америці є таланти", німецька супермодель Гайді Клум взяла на озброєння забобонну звичку своєї мами — вона зберігає свої молочні зуби і носить їх у сумці під час подорожей.

"Для мене це було щось на кшталт талісмана на удачу. Я не знаю чому, просто я так роблю", — пояснила зірка.

Кіт Герінґтон

Актор Кіт Герінґтон Фото: HBO

Безстрашний Джон Сноу з "Гри престолів", британський актор Кіт Герінґтон носить із собою щасливу ручку, яка є в нього з дитинства, "скрізь, і щоразу, коли я сідаю в літак, мені доводиться тричі торкнутися до зовнішньої сторони літака, перш ніж сісти в нього".

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Зірка "Володаря перснів", австралійська акторка Кейт Бланшетт розповіла про свої звички, яких дотримується під час перельотів: "Я роблю це так: затамовую подих, щойно ми починаємо рушати з місця. Мені доводиться затамувати подих, думаючи про своїх дітей, чоловіка і всіх тих людей, яких я люблю, поки літак не набере висоту. Я так роблю, тому що не люблю літати".

Патрік Демпсі

Актор Патрік Демсі Фото: Вiкiпедiя

Патрік Демпсі, актор серіалу "Анатомія пристрасті", запальний автогонщик, сказав, що не літає без своїх знаменитих червоних кросівок Puma, які бере із собою як талісман на удачу: "Ці кросівки допомагають мені почуватися впевнено — навіть на висоті 20 000 футів!".

Енді Коен

Енді Коен Фото: Getty Images

Знаменитий знавець кіно, американський продюсер і письменник Енді Коен у політ завжди бере з собою старий костюм, який, як він вважає, приносить йому удачу. "Я ношу старий розтягнутий спортивний костюм, як Міссі Елліотт. І наді мною постійно сміються. Але мені все одно, хоча він схожий на піжами. У літаку я п'ю вино і лягаю спати, ніби на мені піжама. Так мені спокійніше".

Мадонна

Співачка Мадонна Фото: Getty Images

Попдіва Мадонна належить до знаменитостей, які носять із собою особливі талісмани. Вона не літає без браслета з червоної нитки, оскільки вірить, що він може відвернути невдачу, згідно з містичною релігією Каббала.

Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Дивовижний ритуал супермоделі в літаку охоплює миття всього, до чого вона може доторкнутися, накриття сидіння чохлом кольору, який їй подобається, а також надягання зволожувальних і гігієнічних масок для обличчя.

Наомі Кемпбелл сказала: "Я дійсно думаю, що в небі це допомагає мені, моя маленька рутина мене рятує".

Раніше, 12 жовтня, Елтон Джон розповів про свій страх. Останніми роками здоров'я музиканта значно погіршилося: він переніс заміну колінного і тазостегнового суглобів, а також операцію з видалення раку простати.