Забобонні зірки: дивні ритуали знаменитостей під час польотів на літаку (фото)
Не тільки прості люди, а й деякі знаменитості бояться літати, включно з Мадонною, Енді Коеном і Наомі Кемпбелл. Більшість відзначають почуття підвищеної тривожності під час очікування польоту.
Аерофобія — це неконтрольований, ірраціональний страх літати літаком. Через свою професію зіркам доводиться часто літати. Багато знаменитостей, щоб подолати страх, носять із собою різні талісмани і дотримуються своїх особливих ритуалів, повідомляє Radar Online.
Дженніфер Еністон
Американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон зізналася, що перед тим, як здійнятися в небо літаком, дотримується особливого ритуалу: "Мені завжди доводиться спершу ступити правою ногою і постукати по зовнішній стороні літака". Вона додала: "Я завжди так робила. На удачу. Хтось сказав мені це зробити, але я не пам'ятаю, коли це було. Але це чомусь застрягло в мене в голові".
Гайді Клум
Суддя шоу "В Америці є таланти", німецька супермодель Гайді Клум взяла на озброєння забобонну звичку своєї мами — вона зберігає свої молочні зуби і носить їх у сумці під час подорожей.
"Для мене це було щось на кшталт талісмана на удачу. Я не знаю чому, просто я так роблю", — пояснила зірка.
Кіт Герінґтон
Безстрашний Джон Сноу з "Гри престолів", британський актор Кіт Герінґтон носить із собою щасливу ручку, яка є в нього з дитинства, "скрізь, і щоразу, коли я сідаю в літак, мені доводиться тричі торкнутися до зовнішньої сторони літака, перш ніж сісти в нього".
Кейт Бланшетт
Зірка "Володаря перснів", австралійська акторка Кейт Бланшетт розповіла про свої звички, яких дотримується під час перельотів: "Я роблю це так: затамовую подих, щойно ми починаємо рушати з місця. Мені доводиться затамувати подих, думаючи про своїх дітей, чоловіка і всіх тих людей, яких я люблю, поки літак не набере висоту. Я так роблю, тому що не люблю літати".
Патрік Демпсі
Патрік Демпсі, актор серіалу "Анатомія пристрасті", запальний автогонщик, сказав, що не літає без своїх знаменитих червоних кросівок Puma, які бере із собою як талісман на удачу: "Ці кросівки допомагають мені почуватися впевнено — навіть на висоті 20 000 футів!".
Енді Коен
Знаменитий знавець кіно, американський продюсер і письменник Енді Коен у політ завжди бере з собою старий костюм, який, як він вважає, приносить йому удачу. "Я ношу старий розтягнутий спортивний костюм, як Міссі Елліотт. І наді мною постійно сміються. Але мені все одно, хоча він схожий на піжами. У літаку я п'ю вино і лягаю спати, ніби на мені піжама. Так мені спокійніше".
Мадонна
Попдіва Мадонна належить до знаменитостей, які носять із собою особливі талісмани. Вона не літає без браслета з червоної нитки, оскільки вірить, що він може відвернути невдачу, згідно з містичною релігією Каббала.
Наомі Кемпбелл
Дивовижний ритуал супермоделі в літаку охоплює миття всього, до чого вона може доторкнутися, накриття сидіння чохлом кольору, який їй подобається, а також надягання зволожувальних і гігієнічних масок для обличчя.
Наомі Кемпбелл сказала: "Я дійсно думаю, що в небі це допомагає мені, моя маленька рутина мене рятує".
Раніше, 12 жовтня, Елтон Джон розповів про свій страх. Останніми роками здоров'я музиканта значно погіршилося: він переніс заміну колінного і тазостегнового суглобів, а також операцію з видалення раку простати.