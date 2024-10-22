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Стиль жизни

Суеверные звезды: странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете (фото)

Мадонна, Кит Харингтон, Дженнифер Энистон
Фото: коллаж Фокус | Звезды, которые боятся летать

Не только простые люди, но некоторые знаменитости боятся летать, включая Мадонну, Энди Коэна и Наоми Кэмпбелл. Большинство отмечают чувство повышенной тревожности во время ожидания полета.

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Аэрофобия — это неконтролируемый, иррациональный страх летать на самолете. В силу своей профессии звездам приходится часто летать. Многие знаменитости, чтобы преодолеть боязнь, носят с собой разные талисманы и соблюдают свои особые ритуалы, сообщает Radar Online.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон Fullscreen
Актриса Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон призналась, что перед тем, как подняться в небо на самолете, придерживается особого ритуала: "Мне всегда приходится сначала ступить правой ногой и постучать по внешней стороне самолета". Она добавила: "Я всегда так делала. На удачу. Кто-то сказал мне это сделать, но я не помню, когда это было. Но это почему-то застряло у меня в голове".

Хайди Клум

Хайди Клум Fullscreen
Супермодель Хайди Клум
Фото: Getty Images

Судья шоу "В Америке есть таланты", немецкая супермодель Хайди Клум взяла на вооружение суеверную привычку своей мамы — она хранит свои молочные зубы и носит их в сумке во время путешествий.

"Для меня это было что-то вроде талисмана на удачу. Я не знаю почему, просто я так делаю", — объяснила звезда.

Кит Харингтон

Кит Харингтон Fullscreen
Актер Кит Харингтон
Фото: HBO

Бесстрашный Джон Сноу из "Игры престолов", британский актер Кит Харингтон носит с собой счастливую ручку, которая у него с детства, "везде, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, мне приходится трижды прикоснуться к внешней стороне самолета, прежде чем сесть в него".

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт Fullscreen
Актриса Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Звезда "Властелина колец", австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала о своих привычках, которых придерживается при перелетах: "Я делаю это так: задерживаю дыхание, как только мы начинаем трогаться с места. Мне приходится затаить дыхание, думая о своих детях, муже и всех тех людях, которых я люблю, пока самолет не наберет высоту. Я так делаю, потому что не люблю летать".

Патрик Демпси

Патрик Демси Fullscreen
Актер Патрик Демси
Фото: Википедия

Патрик Демпси, актер сериала "Анатомия страсти", страстный автогонщик, сказал, что не летает без своих знаменитых красных кроссовок Puma, которые берет с собой в качестве талисмана на удачу: "Эти кроссовки помогают мне чувствовать себя уверенно — даже на высоте 20 000 футов!".

Энди Коэн

Энди Коэн Fullscreen
Энди Коэн
Фото: Getty Images

Знаменитый знаток кино, американский продюсер и писатель Энди Коэн в полет всегда берет с собой старый костюм, который, как он считает, приносит ему удачу. "Я ношу старый растянутый спортивный костюм, как Мисси Эллиотт. И надо мной постоянно смеются. Но мне все равно, хотя он похож на пижамыу. В самолете я пью вино и ложусь спать, как будто на мне пижама. Так мне спокойнее".

Мадонна

Мадонна Fullscreen
Певица Мадонна
Фото: Getty Images

Поп-дива Мадонна относится к числу знаменитостей, которые носят с собой особые талисманы. Она не летает без браслета из красной нити, так как верит, что он может отвратить неудачу, согласно мистической религии Каббала.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл Fullscreen
Супермодель Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty Images

Удивительный ритуал супермодели в самолете включает в себя мытье всего, к чему она может прикоснуться, накрытие сиденья чехлом цвета, который ей нравится, а также надевание увлажняющих и гигиенических масок для лица.

Наоми Кэмпбелл сказала: "Я действительно думаю, что в небе это помогает мне, моя маленькая рутина меня спасает".

Ранее, 12 октября, Элтон Джон рассказал о своем страхе. В последние годы здоровье музыканта сильно ухудшилось: он перенес замену коленного и тазобедренного суставов, а также операцию по удалению рака простаты.