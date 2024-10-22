Суеверные звезды: странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете (фото)

Не только простые люди, но некоторые знаменитости боятся летать, включая Мадонну, Энди Коэна и Наоми Кэмпбелл. Большинство отмечают чувство повышенной тревожности во время ожидания полета.

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Аэрофобия — это неконтролируемый, иррациональный страх летать на самолете. В силу своей профессии звездам приходится часто летать. Многие знаменитости, чтобы преодолеть боязнь, носят с собой разные талисманы и соблюдают свои особые ритуалы, сообщает Radar Online.

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон призналась, что перед тем, как подняться в небо на самолете, придерживается особого ритуала: "Мне всегда приходится сначала ступить правой ногой и постучать по внешней стороне самолета". Она добавила: "Я всегда так делала. На удачу. Кто-то сказал мне это сделать, но я не помню, когда это было. Но это почему-то застряло у меня в голове".

Хайди Клум

Супермодель Хайди Клум Фото: Getty Images

Судья шоу "В Америке есть таланты", немецкая супермодель Хайди Клум взяла на вооружение суеверную привычку своей мамы — она хранит свои молочные зубы и носит их в сумке во время путешествий.

"Для меня это было что-то вроде талисмана на удачу. Я не знаю почему, просто я так делаю", — объяснила звезда.

Кит Харингтон

Актер Кит Харингтон Фото: HBO

Бесстрашный Джон Сноу из "Игры престолов", британский актер Кит Харингтон носит с собой счастливую ручку, которая у него с детства, "везде, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, мне приходится трижды прикоснуться к внешней стороне самолета, прежде чем сесть в него".

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Звезда "Властелина колец", австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала о своих привычках, которых придерживается при перелетах: "Я делаю это так: задерживаю дыхание, как только мы начинаем трогаться с места. Мне приходится затаить дыхание, думая о своих детях, муже и всех тех людях, которых я люблю, пока самолет не наберет высоту. Я так делаю, потому что не люблю летать".

Патрик Демпси

Актер Патрик Демси Фото: Википедия

Патрик Демпси, актер сериала "Анатомия страсти", страстный автогонщик, сказал, что не летает без своих знаменитых красных кроссовок Puma, которые берет с собой в качестве талисмана на удачу: "Эти кроссовки помогают мне чувствовать себя уверенно — даже на высоте 20 000 футов!".

Энди Коэн

Энди Коэн Фото: Getty Images

Знаменитый знаток кино, американский продюсер и писатель Энди Коэн в полет всегда берет с собой старый костюм, который, как он считает, приносит ему удачу. "Я ношу старый растянутый спортивный костюм, как Мисси Эллиотт. И надо мной постоянно смеются. Но мне все равно, хотя он похож на пижамыу. В самолете я пью вино и ложусь спать, как будто на мне пижама. Так мне спокойнее".

Мадонна

Певица Мадонна Фото: Getty Images

Поп-дива Мадонна относится к числу знаменитостей, которые носят с собой особые талисманы. Она не летает без браслета из красной нити, так как верит, что он может отвратить неудачу, согласно мистической религии Каббала.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Удивительный ритуал супермодели в самолете включает в себя мытье всего, к чему она может прикоснуться, накрытие сиденья чехлом цвета, который ей нравится, а также надевание увлажняющих и гигиенических масок для лица.

Наоми Кэмпбелл сказала: "Я действительно думаю, что в небе это помогает мне, моя маленькая рутина меня спасает".

Ранее, 12 октября, Элтон Джон рассказал о своем страхе. В последние годы здоровье музыканта сильно ухудшилось: он перенес замену коленного и тазобедренного суставов, а также операцию по удалению рака простаты.