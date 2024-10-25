У 2019 році пара чотири місяці зустрічалася. У жовтні 2024 Пейн випав з вікна готелю та загинув у віці 31 року.

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Британська супермодель Наомі Кемпбелл порушила мовчання щодо трагічної смерті Ліама Пейна через чотири роки після того, як вони зустрічалися протягом кількох місяців. Свій коментар зірка подіумів залишила в Instagram.

Наомі, якій наразі 54 роки, зустрічалася з Ліамом, коли їй було 48 років, а йому 25, але роман закінчився у квітні 2019 року.

Напередодні супермодель порушила мовчання, написавши коментар до фотографій, опублікованих Ніколь Шерзінгер.

У коментарі Наомі поділилася емодзі голуба, символом розбитого серця та молитви.

Наомі Кемпбелл порушила мовчання щодо смерті Ліама Пейна Фото: Скріншот

"Вони залишаться друзями – ні в кого з них не буде зла", — говорило тоді джерело про розрив Наомі та Ліама.

Чутки про початок стосунків між ними почалися, коли пара разом святкувала Новий рік у Гані.

Ліам Пейн та Ніколь Шерзінгер

"Дорогий Ліаме, я завжди буду берегти та цінувати час, який ми провели разом, п'ятнадцять років тому, коли народився One Direction, аж до кількох тижнів тому… Було так важко осмислити, що тебе більше немає, але я вдячна, що пізнала твоє добре серце, милу душу та характер. Ти приніс стільки радості, світла та сміху в життя тих, хто справді тебе знав. Я буду "сумувати за тобою", друже, і носитиму тебе у своєму серці. Мої думки та молитви з твоєю родиною", — написала Шерзінгер.

31-річний Ліам Пейн загинув після падіння з висоти третього поверху в готелі Casa Sur у Буенос-Айресі.

Нагадаємо, Ліам Пейн планував весілля незадовго до смерті.

Також Фокус писав про причину смерті Ліама Пейна.