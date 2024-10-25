В 2019 году пара встречалась четыре месяца. В октябре 2024 года Пейн выпал из окна отеля и погиб в возрасте 31 года.

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл нарушила молчание относительно трагической смерти Лиама Пейна спустя четыре года после того, как они встречались в течение нескольких месяцев. Свой комментарий звезда подиумов оставила в Instagram.

Наоми, которой сейчас 54 года, встречалась с Лиамом, когда ей было 48 лет, а ему 25, но роман закончился в апреле 2019 года.

Накануне супермодель нарушила молчание, написав комментарий к фотографиям, опубликованным Николь Шерзингер.

В комментарии Наоми поделилась эмодзи голубя, символом разбитого сердца и молитвы.

Наоми Кэмпбелл нарушила молчание относительно смерти Лиама Пейна Фото: скріншот

"Они останутся друзьями — ни у кого из них не будет зла", — говорил тогда источник о разрыве Наоми и Лиама.

Слухи о начале отношений между ними начались, когда пара вместе праздновала Новый год в Гане.

Лиам Пейн и Николь Шерзингер

"Дорогой Лиам, я всегда буду беречь и ценить время, которое мы провели вместе, пятнадцать лет назад, когда родился One Direction, вплоть до нескольких недель назад... Было так трудно осмыслить, что тебя больше нет, но я благодарна, что узнала твое доброе сердце, милую душу и характер. Ты принес столько радости, света и смеха в жизнь тех, кто действительно тебя знал. Я буду "скучать по тебе", друг, и буду носить тебя в своем сердце. Мои мысли и молитвы с твоей семьей", — написала Шерзингер.

31-летний Лиам Пейн погиб после падения с высоты третьего этажа в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе.

Напомним, Лиам Пейн планировал свадьбу незадолго до смерти.

Также Фокус писал о причине смерти Лиама Пейна.