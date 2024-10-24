Лиам Пейн планировал свадьбу за несколько недель до смерти

Артист и его девушка Кейт Кэссиди встречались около двух лет. Он подарил возлюбленной особую записку, которую она сохранила.

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Девушка Лиама Пейна Кейт Кэссиди рассказала, что они с бывшим участником One Direction планировали пожениться за несколько недель до его трагической гибели. Архивными кадрами с музыкантом она поделилась в Instagram.

"Несколько недель назад мы сидели на улице в прекрасный вечер, представляя нашу совместную жизнь", — вспомнила Кейт.

"Я держу твою записку под рукой, хотя ты сказал мне не смотреть на нее. Там было написано: "Мы с Кейт поженимся в течение года / помолвлены и вместе навсегда 444", — написала возлюбленная Лиама Пейна.

В карусели фото Кэссиди поделилась запиской, которую ей подарил Пейн вместе с букетом цветов.

Звезда соцсетей сказала, что они все равно будут "вместе навсегда", но просто не "так, как [они] планировали".

Лиам Пейн и Кейт Кэссиди

"Ты всегда будешь со мной. Я получила ангела-хранителя", — отметила Кейт.

В эмоциональном посте Кэссиди также призналась, насколько "разбито" ее сердце из-за смерти артиста.

"Ты принес столько счастья и позитива всем — миллионам поклонников, своей семье, друзьям и особенно мне. Тебя так невероятно любят", — написала она.

16 октября Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе.

Певец и его девушка вместе отдыхали в Аргентине, но Кэссиди решила покинуть страну раньше. Сообщалось, что Лиам Пейн сильно поссорился с ней из-за этого.

Напомним, Кейт Кэссиди впервые прокомментировала смерть своего возлюбленного.

Также Фокус писал о причине смерти Лиама Пейна.