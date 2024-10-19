"Мой ангел": девушка Лиама Пейна эмоционально прокомментировала его смерть (фото)

Музыкант ушел из жизни в возрасте 31 года. Он выпал из окна отеля в Аргентине.

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Кейт Кэссиди впервые прокомментировала внезапную смерть певца Лиама Пейна, с которым встречалась последние два года. Эмоциональное обращение девушка опубликовала в Instagram.

Девушка бывшего участника группы One Direction призналась, что до сих пор не может поверить в его смерть. Сейчас она хочет побыть наедине и просит всех поклонников Лиама не беспокоить ее.

"Спасибо за все добрые слова, которые вы мне посвятили. Я была совершенно растеряна. Ничто из того, что произошло за последние несколько дней, не кажется реальным. Я прошу и молюсь, чтобы вы дали мне личное пространство, чтобы разобраться с этим наедине. Лиам, мой ангел. Я хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя безусловно и полностью. Я буду продолжать любить тебя всю жизнь. Я люблю тебя, Лиам", — написала Кэссиди.

Кейт Кэссиди отреагировала на смерть Лиама Пейна Фото: Kate Cassidy\Instagram

16 октября 2024 года Лиам Пейн выпал с третьего этажа отеля в Аргентине. Поступил звонок от менеджера, однако спасатели ничего не смогли сделать, чтобы спасти музыканта. По словам очевидца, был перелом черепа и чрезвычайно серьезные травмы, которые привели к его скорой смерти. Певцу был 31 год.

Личная жизнь Лиама Пейна

Некоторое время музыкант встречался с Шерил Коул, которая родила ему сына Беара Грея. Мальчик появился на свет в марте 2017 года.

После коротких отношений с супермоделью Наоми Кэмпбелл в 2019 году певец начал встречаться с Майей Генри, а в следующем году пара обручилась. В 2022 году они разошлись.

До самой смерти Пейн состоял в отношениях с Кейт Кэссиди, с которой начал встречаться в октябре 2022 года.

Кейт Кэссиди и Лиам Пейн

Напомним, что Лиам Пейн говорил о своем единственном сыне незадолго до смерти.

Также Фокус писал о причине смерти Лиама Пейна.