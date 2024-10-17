Раскрыта причина внезапной смерти 31-летнего известного певца

Звезда One Direction Лиам Пейн проводил время в Аргентине. 16 октября он выпал с балкона третьего этажа.

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Раскрыта причина внезапной смерти английского певца Лиама Пейна в возрасте 31 года. Об этом пишут аргентинские СМИ.

Звезда One Direction сломал себе череп и мгновенно умер от "очень серьезных травм", когда он упал с балкона третьего этажа отеля в Аргентине, сообщили медицинские работники.

По словам руководителя службы экстренной помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти, спасатели прибыли в отель CasaSur Palermo после того, как 16 октября поступил звонок от менеджера, однако они ничего не смогли сделать, чтобы спасти музыканта.

"Наша задача состояла в том, чтобы быстро отправиться туда, оказать медицинскую помощь и попытаться реанимировать его, но его травмы были несовместимы с жизнью", — сказал главный медик.

"Исходя из того, что видела команда, очевидно, был перелом черепа и чрезвычайно серьезные травмы, которые привели к его скорой смерти", — добавил он.

Лиам Пейн

Очевидец утверждал, что Пейн разрушал его гостиничный номер и был под воздействием "наркотиков и алкоголя".

Позже полиция подтвердила, что их вызвали в отель после того, как им сообщили об "агрессивном мужчине, который мог быть под действием наркотиков и алкоголя".

Напомним, фанаты заметили предсказание в песне Лиама Пейна.

Также Фокус писал о последних словах Лиама Пейна о его единственном сыне.