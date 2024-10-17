Раскрыты последние слова Лиама Пейна о единственном сыне

16 октября музыкант внезапно ушел из жизни в возрасте 31 года. У него остался семилетний сын Беар Грей.

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Раскрыты последние слова английского певца Лиама Пейна о его сыне. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший участник One Direction выпал с третьего этажа отеля CasaSur Palmero в Буэнос-Айресе вечером 16 октября 2024 года.

Расследование его смерти все еще продолжается, и пресс-секретарь городской службы скорой помощи Альберто Кресенти заявил, что Пейн получил "серьезные травмы, несовместимые с жизнью".

Музыкант дал редкий комментарий о своем семилетнем сыне Беаре Грее во время празднования 31-го дня рождения в августе 2024 года.

Мальчик родился в марте 2017 года в союзе Лиама Пейна и Шерил Коул.

В видео, загруженном в Instagram, покойная звезда сказала своим подписчикам: "Я еще не получил папины носки. Вскоре я собираюсь поговорить со своим сыном, и это меня очень волнует".

Сын Лиама Пейна

"Благослови его. Сейчас он становится таким большим. Он большой мальчик и выглядит как маленький я. Будто я больше не нужен нам в мире", — добавил тогда певец.

В 2016 году Лиам начал встречаться с Шерил Коул после ее развода с Жаном-Бернаром Фернандесом-Версини, и в следующем году у них родился сын. Уже в 2018 году пара рассталась.

Лиам Пейн

После коротких отношений с супермоделью Наоми Кэмпбелл в 2019 году певец начал встречаться с Майей Генри, а в следующем году пара обручилась. В 2022 году они разошлись.

До самой смерти Пейн состоял в отношениях с Кейт Кэссиди, с которой начал встречаться в октябре 2022 года.

Напомним, в Аргентине умер 31-летний певец Лиам Пейн.

Также Фокус писал, что в конце сентября умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон".