Розкрито останні слова Ліама Пейна про єдиного сина

16 жовтня музикант раптово пішов із життя у віці 31 року. У нього залишився семирічний син Беар Грей.

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Розкрито останні слова англійського співака Ліама Пейна його синові. Про це пише Daily Mail.

Колишній учасник One Direction випав із третього поверху готелю CasaSur Palmero в Буенос-Айресі увечері 16 жовтня 2024.

Розслідування його смерті все ще триває, і прессекретар міської служби швидкої допомоги Альберто Кресенті заявив, що Пейн отримав "серйозні травми, несумісні із життям".

Музикант дав рідкісний коментар про свого семирічного сина Беара Грея під час святкування 31-го дня народження в серпні 2024 року.

Хлопчик народився в березні 2017 року в союзі Ліама Пейна та Шеріл Коул.

У відео, завантаженому в Instagram, покійна зірка сказала своїм підписникам: "Я ще не отримав татових шкарпеток. Незабаром я збираюся поговорити зі своїм сином, і це мене дуже хвилює".

Син Ліама Пейна

"Благослови його. Зараз він стає таким великим. Він великий хлопчик і виглядає як маленький я. Ніби я більше не потрібен нам у світі", — додав тоді співак.

У 2016 році Ліам почав зустрічатися з Шеріл Коул після її розлучення з Жаном-Бернаром Фернандесом-Версіні, і наступного року у них народився син. Уже у 2018 році пара розлучилася.

Ліам Пейн

Після коротких стосунків із супермоделлю Наомі Кемпбелл у 2019 році співак почав зустрічатися з Майєю Генрі, а наступного року пара заручилася. У 2022 році вони розійшлися.

До самої смерті Пейн перебував у стосунках із Кейт Кессіді, з якою почав зустрічатися в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, в Аргентині помер 31-річний співак Ліам Пейн.

Також Фокус писав, що наприкінці вересня померла акторка Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон".