В Аргентині помер колишній учасник групи One Direction Ліам Пейн

За словами журналістів, загинув Пейн у готелі на вулиці Коста-Ріка в районі Палермо. На момент смерті музичному виконавцю був 31 рік.

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Колишній учасник популярного бойз-бенду One Direction Ліам Пейн помер в Аргентині. Він випав із вікна готелю в Буенос-Айресі. Про це пише CNN.

Повідомляється, що загинув Пейн у готелі на вулиці Коста-Ріка в районі Палермо. На момент смерті музичному виконавцю був 31 рік.

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У Нью-Джерсі померла 91-річна мати Вітні Г'юстон, — Associated Press

У поліції заявили, що правоохоронці дільниці 14B вирушили в готель після дзвінка в службу 911 про агресивного чоловіка, який, як припускають, перебував під впливом наркотиків або алкоголю.

Як пише Reuters, працівники швидкої допомоги підтвердили смерть співака. Його тіло виявили у внутрішньому дворику готелю.

Пейн був найбільш відомий як учасник знаменитого британського бой-бенду One Direction. Гурт, до якого також входили Гаррі Стайлс, Зейн Малік, Луї Томлінсон і Хоран, було сформовано 2010 року після того, як кожен з учасників з'явився в британській версії реаліті-шоу The X Factor.

One Direction оголосили про перерву у 2015 році. Пізніше, у 2019 році, Пейн випустив свій дебютний сольний альбом під назвою "LP1". У травні 2023 року Пейн оголосив, що працює над новим альбомом, яким він "дуже схвильований", і заявив, що планує тур. У березні цього року Пейн випустив пісню "Teardrops". У Пейна 2017 року народився син від колишньої учасниці гурту Girls Aloud Шеріл Коул.

Раніше повідомлялося, що у віці 96 років померла мати Кеннеді-молодшого. За дев'ять з гаком десятиліть свого життя Етель Кеннеді пережила безліч трагедій. 2014 року президент США Барак Обама назвав вдову Роберта Кеннеді символом "незламної віри і незламної надії".

Також наприкінці вересня померла акторка Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон". Дамі Меггі Сміт було 89 років. Її кар'єра в кіно і театрі почалася в 1950-х роках минулого століття.