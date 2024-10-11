Пережила двох онучок: у віці 96 років померла мати Кеннеді-молодшого (фото)

За дев'ять з гаком десятиліть свого життя Етель Кеннеді пережила безліч трагедій. 2014 року президент США Барак Обама назвав вдову Роберта Кеннеді символом "незламної віри і незламної надії".

Related video

10 жовтня померла Етель Кеннеді, вдова Роберта Фіцджералда Кеннеді та глава гілки однієї з найвідоміших сімей США. Їй було 96 років. Про смерть Етель повідомила її дочка Керрі, опублікувавши відповідну заяву в соціальній мережі Х.

Кеннеді померла "від ускладнень, пов'язаних з інсультом, перенесеним минулого тижня". "Вона була побожною католичкою і щодня причащалася, і нас утішає думка про те, що вона возз'єдналася з коханням усього свого життя, нашим батьком Робертом Ф. Кеннеді; її дітьми Девідом і Майклом; її невісткою Мері; її онуками Мейв та Сіршею; і її правнуками Гідеоном і Джозі. Будь ласка, бережіть нашу матір у своїх серцях і молитвах", — йдеться в заяві.

Трагедії в житті Етель Кеннеді

Етель народилася 11 квітня 1928 року в Чикаго в родині бізнесмена Джорджа Скейкеля, засновника компанії Great Lakes Carbon Corporation. За дев'ять з гаком десятиліть свого життя Кеннеді пережила безліч трагедій. Її батьки Джордж і Енн загинули в авіакатастрофі 1955 року.

Її чоловік, генеральний прокурор і сенатор, 42-річний Роберт Кеннеді помер 6 червня, після смертельного поранення, яке він дістав днем раніше під час передвиборчої кампанії президентських виборів у країні 1968 року (всього через п'ять років після вбивства його старшого брата, 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді).

Роберт Кеннеді зі своєю дружиною Етель, 1962 рік Фото: Getty Images

Етель була матір'ю 11 дітей, двох із яких вона пережила. 29-річний син Девід Кеннеді помер від передозування наркотиків 1984 року в Палм-Біч, штат Флорида. Інший син, 39-річний Майкл Кеннеді, помер 1997 року, коли він врізався в дерево під час гри в тач-футбол в Аспені, штат Колорадо.

Вона втратила свого улюбленого племінника Джона Ф. Кеннеді-молодшого в авіакатастрофі 1999 року, в якій також загинули його дружина Керолін Бессетт та її сестра Лорен. Її невістка Мері Річардсон Кеннеді (дружина її сина Роберта Ф. Кеннеді-молодшого) наклала на себе руки 16 травня 2012 року.

1 серпня 2019 року вона втратила свою 22-річну онуку Сіршу Кеннеді, яка померла від передозування наркотиків. А навесні 2020 року її 40-річну онуку Мейв Кеннеді Таунсенд МакКін і 8-річного правнука Гідеона МакКіна було знайдено мертвими — за кілька днів до цього вони зникли безвісти під час катання на каное.

Раніше, на запитання про те, як вона пережила стільки особистих трагедій, Етель зізналася: "Я жила теперішнім моментом. І я була благословенна вірою".

У 2014 році президент США Барак Обама вручив Етель Кеннеді найвищу громадянську нагороду країни — Золоту медаль Конгресу США. "Вона — символ незламної віри і незламної надії навіть перед обличчям неймовірних втрат і неймовірного горя", — сказав Обама під час церемонії в Білому домі.

Барак Обама вручає Президентську медаль Свободи Етель Кеннеді, 2014 рік Фото: Getty Images

Нагадаємо, 27 вересня Фокус писав про те, що померла актриса Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон".