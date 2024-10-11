Пережила двух внучек: в возрасте 96 лет умерла мать Кеннеди-младшего (фото)

За девять с лишним десятилетий своей жизни Этель Кеннеди пережила множество трагедий. В 2014 году президент США Барак Обама назвал вдову Роберта Кеннеди символом "несокрушимой веры и несокрушимой надежды".

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10 октября умерла Этель Кеннеди, вдова Роберта Фицджералда Кеннеди и глава ветви одной из самых известных семей США. Ей было 96 лет. О смерти Этель сообщила ее дочь Керри, опубликовав соответствующее заявление в социальной сети Х.

Кеннеди скончалась "от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе". "Она была набожной католичкой и ежедневно причащалась, и нас утешает мысль о том, что она воссоединилась с любовью всей своей жизни, нашим отцом Робертом Ф. Кеннеди; ее детьми Дэвидом и Майклом; ее невесткой Мэри; ее внучками Мейв и Сиршей; и ее правнуками Гидеоном и Джози. Пожалуйста, храните нашу мать в своих сердцах и молитвах", — говорится в заявлении.

Трагедии в жизни Этель Кеннеди

Этель родилась 11 апреля 1928 года в Чикаго в семье бизнесмена Джорджа Скейкеля, основателя компании Great Lakes Carbon Corporation. За девять с лишним десятилетий своей жизни Кеннеди пережила множество трагедий. Ее родители Джордж и Энн погибли в авиакатастрофе в 1955 году.

Ее муж, генеральный прокурор и сенатор, 42-летний Роберт Кеннеди скончался 6 июня, после смертельного ранения, полученного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года (всего через пять лет после убийства его старшего брата, 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди).

Роберт Кеннеди со своей женой Этель, 1962 год Фото: Getty Images

Этель была матерью 11 детей, двоих из которых она пережила. 29-летний сын Дэвид Кеннеди умер от передозировки наркотиков в 1984 году в Палм-Бич, штат Флорида. Другой сын, 39-летний Майкл Кеннеди умер в 1997 году, когда он врезался в дерево во время игры в тач-футбол в Аспен, штат Колорадо.

Она потеряла своего любимого племянника Джона Ф. Кеннеди-младшего в авиакатастрофе в 1999 году, в которой также погибли его жена Кэролин Бессетт и ее сестра Лорен. Ее невестка Мэри Ричардсон Кеннеди (жена ее сына Роберта Ф. Кеннеди-младшего) покончила с собой 16 мая 2012 года.

1 августа 2019 года она потеряла свою 22-летнюю внучку Сиршу Кеннеди, которая умерла от передозировки наркотиков. А весной 2020 года ее 40-летняя внучка Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин и 8-летний правнук Гидеон МакКин были найдены мертвыми — за несколько дней до этого они пропали без вести во время катания на каноэ.

Ранее, на вопрос о том, как она пережила столько личных трагедий, Этель призналась: "Я жила настоящим моментом. И я была благословлена ​​верой".

В 2014 году президент США Барак Обама вручил Этель Кеннеди высшую гражданскую награду страны — Золотую медаль Конгресса США. "Она — символ несокрушимой веры и несокрушимой надежды даже перед лицом невообразимых потерь и невообразимого горя", — сказал Обама во время церемонии в Белом доме.

Барак Обама вручает Президентскую медаль Свободы Этель Кеннеди, 2014 год Фото: Getty Images

Напомним, 27 сентября Фокус писал о том, что умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон".