В Аргентине умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

По словам журналистов, погиб Пейн в отеле на улице Коста-Рика в районе Палермо. На момент смерти музыкальному исполнителю был 31 год.

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Бывший участник популярного бойз-бенда One Direction Лиам Пейн умер в Аргентине. Он выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что погиб Пейн в отеле на улице Коста-Рика в районе Палермо. На момент смерти музыкальному исполнителю был 31 год.

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В Нью-Джерси скончалась 91-летняя мать Уитни Хьюстон, — Associated Press

В полиции заявили, что правоохранители участка 14B отправились в отель после звонка в службу 911 об агрессивном мужчине, который, как предполагается, находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как пишет Reuters, работники скорой помощи подтвердили смерть певца. Его тело обнаружили во внутреннем дворике гостиницы.

Пейн был наиболее известен как участник знаменитого британского бой-бэнда One Direction. Группа, в которую также входили Гарри Стайлс, Зейн Малик, Луи Томлинсон и Хоран, была сформирована в 2010 году после того, как каждый из участников появился в британской версии реалити-шоу The X Factor.

One Direction объявили о перерыве в 2015 году. Позже, в 2019 году, Пейн выпустил свой дебютный сольный альбом под названием "LP1". В мае 2023 года Пейн объявил, что работает над новым альбомом, которым он "очень взволнован", и заявил, что планирует тур. В марте этого года Пейн выпустил песню "Teardrops". У Пейна в 2017 году родился сын от бывшей участницы группы Girls Aloud Шерил Коул.

Ранее сообщалось, что в возрасте 96 лет умерла мать Кеннеди-младшего. За девять с лишним десятилетий своей жизни Этель Кеннеди пережила множество трагедий. В 2014 году президент США Барак Обама назвал вдову Роберта Кеннеди символом "несокрушимой веры и несокрушимой надежды".

Также в конце сентября умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон". Даме Мэгги Смит было 89 лет. Ее карьера в кино и театре началась в 1950-х годах прошлого века.