В Нью-Джерси скончалась 91-летняя мать Уитни Хьюстон, — Associated Press

В Нью-Джерси в возрасте 91 года умерла двукратная обладательница премии "Грэмми" и мать певицы и актрисы Уитни Хьюстон Сисси Хьюстон. Об этом пишет издание Associated Press.

Издание пишет, что женщина умерла в своем доме. Она была под хосписным наблюдением, ведь страдала от болезни Альцгеймера. Об этом журналистам рассказала журналистам невестка Пэт Хьюстон. В момент смерти певица была в окружении своих родных.

"Наши сердца наполнены болью и печалью. Мы потеряли матриарха нашей семьи", — сказала Пэт Хьюстон.

По ее словам, вклад ее свекрови в популярную музыку и культуру не имеет себе равных.

"Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, служении и обществе. Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке и развлечениях останется на переднем плане наших сердец", — рассказала она.

Издание пишет, что Сисси Хьюстон с раннего возраста была церковным исполнителем. В популярную музыку она прорвалась в 1960-х годах. Она выпустила несколько альбомов, включая Presenting Cissy Houston, диско-альбом Think It Over и удостоенные премии "Грэмми" Face to Face и He Leadeth Me.

Никогда не покидая родной Нью-Джерси и свои музыкальные корни, Сисси на протяжении десятилетий возглавляла молодежный духовный хор из 200 человек в баптистской церкви New Hope в Ньюарке. Там же в детстве пела Уитни Хьюстон.

