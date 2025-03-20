Сын Роберта Де Ниро появился на публике с длинными розовыми волосами и в женской одежде (фото)

Аарон Кендрик – один из самых непубличных членов большой семьи Де Ниро. Он редко выходит в свет и держится подальше от прессы.

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30-летний Аарон Кендрик, сын 81-летнего голливудского актера Роберта Де Ниро, вместе с отцом появился у отеля Greenwich в Нью-Йорке и сразу же привлек к себе повышенное внимание. Молодой человек, который выходит на красные дорожки в элегантных костюмах, шел из машины ко входу в здание с длинными розовыми дредами, в женских леггинсах и ботильонах на каблуке, пишет Hello.

В руках он держал черный рюкзак с розовой наклейкой.

Аарон – личность не публичная, поэтому СМИ мало что о нем знают. Он – сын Роберта и 72-летней актрисы Туки Смит, наиболее известной своей ролью Евы Роули в ситкоме "227" на канале NBC. Де Ниро и Смит начали встречаться после развода актера с Дайан Эбботт и были вместе около восьми лет, с 1988 по 1996 год. Суррогатная мать родила паре Аарона и его брата-близнеца.

Де Ниро ранее откровенно рассказывал о воспитании детей смешанной расы.

"Все мои дети наполовину черные, и у меня их нет, даже у меня, я принимаю некоторые вещи как должное. Когда люди говорят, что говорят своим детям: "Держи руки [наружу], когда тебя останавливают копы, держи руки на руле, не делай резких движений, не опускай руки ниже, не делай этого", вы понимаете это", – признавался он в 2020 году в эфире The Tonight Show Starring Jimmy Fallon и уверял, что это должно измениться.

Роберт подчеркнул, что всегда учил детей верить в себя:

"Я говорю им: "Если вы хотите стать актером или хотите делать то или это, это нормально, главное, чтобы вы были счастливы. Просто не недооценивайте себя. Это максимум, что я бы сказал, – заставляйте себя немного больше и добивайтесь того, чего вы действительно хотите. Не бойтесь. Для них важно найти свою собственную линию".

Если Аарон держится в тени, то его брат-близнец Джулиан – начинающий актер. В 2016 году он появился в фильме "Сомнительная битва", где сыграли Селена Гомес и Джеймс Франко. В 2022-м ему досталась роль молодого Барака Обамы в драматическом сериале Showtime "Первая леди".

Аарон и Джулиан Де Ниро, 1998 год Фото: Getty Images

Джулиан изучал информатику и математику в Нью-Йоркском университете, а также попробовал себя в роли аналитика. В 2018 году он даже опубликовал исследование под названием "Чего хочет мир" в The Washington Post. В материале он показал результаты глубокого анализа Twitter (сейчас Х), который провел вместе со своим профессором и однокурсником, чтобы выяснить, "чего люди больше всего жаждали в 2018 году".

Всего у Роберта Де Ниро семеро детей. Самая младшая дочь актера, Джия, родилась в 2023-м от его подруги Тиффани Чен. Помимо Джии, Де Ниро также является отцом шестерых других детей. У него есть 53-летняя дочь Дрена и сын 48-летний Рафаэль от бывшей жены Дайанн Эббот, близнецы Джулиан и Аарон от Туки Смит, а также 27-летний Эллиот и 12-летняя Хелен Грейс, которых он делит с бывшей женой Грэйс Хайтауэр.

Ранее Фокус писал, что Роберт Де Ниро раскрыл первое слово маленькой дочери.